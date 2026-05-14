Matt Reeves potwierdził powrót 6 członków obsady w sequelu Batmana

Wiemy, którzy członkowie obsady powrócą w Batmanie II. Matt Reeves zaskoczył fanów dwoma nazwiskami.

W ostatnich tygodniach obsada Batmana przywitać miała dwóch nowych członków. Chodzi o gwiazdy Marvela, Scarlett Johansson oraz Sebastiana Stana. Wcielić mają się oni w małżeństwo, Gildę Gold oraz Harveya Denta. Niestety wciąż nie została obsadzona najbardziej problematyczna rola Christophera Denta, czyli ojca Harveya. Wiele aktorów miało otrzymać propozycję wcielenia się w tą postać, ale odmawiało. Jakiś miesiąc temu portal Deadline poinformował, że Charles Dance, którego znać można z Gry o tron, prowadzić ma rozmowy właśnie w tej sprawie, ale niestety na chwilę obecną nie wiadomo, czy aktor faktycznie wcieli się w Christophera.

Co z pozostałymi członkami obsady?

Od jakiegoś czasu pojawiały się oczywiście doniesienia, jacy aktorzy powrócą w kontynuacji Batmana. Wymieniano m.in Roberta Pattinsona (Batman), Jeffreya Wrighta (James Gordon), Andy’ego Serkisa (Alfred Pennyworth), Colina Farrella (Pingwin) oraz Barry’ego Keoghana (Joker).

Dziś Matt Reeves oficjalnie potwierdził, kto ponownie pojawi się w Batmanie II. Myślę, że nie będzie dla nikogo niespodzianką powrót Roberta Pattinsona, Jeffreya Wrighta, Andy’ego Serkisa oraz Colina Farrella. Dwa nazwiska jednak zaskakują. Chodzi o Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City.

W tym momencie jednak pod znakiem zapytania jest powrót Barry’ego Keoghana, skoro jego nazwisko teraz nie padło. Jakiś czas temu z kolei Reeves potwierdził, że w Batmanie II nie zobaczymy Zoë Kravitz jako Catwoman.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Ważną informacja jest, że Batman II opierać ma się na komiksie Batman: Długie Halloween. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne