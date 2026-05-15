Matt Reeves ujawnił nowych członków obsady Batmana II! Potwierdził tym samym plotki sprzed miesięcy

Obsada Batmana II powoli nabiera kształtów. Matt Reeves ujawnił nowych członków obsady filmu oraz potwierdził plotki castingowe.

Wczoraj mieliśmy przyjemność poinformować was o tym, że Matt Reeves potwierdził, kto ponownie pojawi się w Batmanie II. W nadchodzącym filmie do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Bruce Wayne/ Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Nie obyło się jednak bez niespodzianek. Reeves ujawnił także, że na ekranie ponownie zobaczymy Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z kolei funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Nie trzeba było długo czekać, a Reeves przyszedł z kolejnymi nowościami castingowymi.

Nowe nazwiska w obsadzie

Reżyser filmu, Matt Reeves, poprzez media społecznościowe poinformował o dwóch aktorach, którzy właśnie dołączyli do obsady Batmana II. Są to Brian Tyree Henry i Sebastian Koch. Henry’ego kojarzyć można m.in. z Bullet Train czy Godzilla i Kong: Nowe imperium. Koch z kolei wystąpił w takich produkcjach jak Szklana pułapka 5 czy Obrazy bez autora. Na chwilę obecną nie wiadomo, w kogo wcielą się aktorzy.

Wszystkich fanów filmu z 2022 roku z pewnością ucieszy również fakt, że Reeves oficjalnie potwierdził plotki, które krążyły w sieci od kilku tygodni. Scarlett Johansson, Sebastian Stan oraz Charles Dance dołączyli właśnie do uniwersum DC. Johansson oraz Stan wcielą się w małżeństwo, czyli Gildę Gold oraz Harveya Denta. Dance sportretuje z kolei Christophera Denta. Reeves z pewnością odetchnął z ulgą, że Dance przyjął rolę ojca Harveya, ponieważ przez wiele długich tygodni nikt nie chciał wcielić się w tą postać.

Warto zatem zacząć śledzić Reevesa w serwisie X, ponieważ może zamieszczać tam kolejne nowości dotyczące Batmana II.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Ważną informacja jest, że Batman II opierać ma się na komiksie Batman: Długie Halloween. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Batman