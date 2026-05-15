Teaser filmu Nasza rewolucja. Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska jako Jacek i Grażyna Kuroń

Do sieci trafił pierwszy teaser filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego – poruszającej opowieści inspirowanej życiem Grażyny i Jacka Kuroniów. Produkcja, łącząca emocjonalną historię miłosną z tłem najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski, wejdzie do kin 11 listopada 2026 roku.

O czym będzie film?

Nasza rewolucja opowiada o relacji dwojga ludzi, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat. On – charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy poświęcić wszystko dla wolności. Ona – odważna, ciepła i niezwykle silna. Ich mieszkanie staje się miejscem spotkań opozycji demokratycznej, a codzienność – nieustannym balansowaniem między miłością, walką i strachem. W tle rozgrywają się wydarzenia, które zmieniły historię Polski: protesty robotnicze, działalność Komitetu Obrony Robotników, represje władz komunistycznych i stan wojenny.

„Nasza rewolucja to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości – takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza” – mówi Robert Kijak, producent filmu.

Kiedy premiera w kinach?

Premiera kinowa filmu Nasza rewolucja została zaplanowana na 11 listopada 2026 roku – datę symboliczną dla historii Polski i opowieści o wolności, która stanowi jeden z najważniejszych tematów filmu. Produkcja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem promocji filmu został Orlen. Do grona koproducentów dołączył również TVN. Za dystrubucję odpowiada firma Next Film.

Obsada i twórcy

W rolach głównych zobaczymy Magdalenę Popławską oraz Arkadiusza Jakubika. W obsadzie filmu Nasza rewolucja znaleźli się też Jacek Koman, Jakub Jakubik, Andrzej Andrzejewski, Agnieszka Przepiórska i Anna Ilczuk. Na stanowisku reżysera zasiadł Piotr Domalewski (Cicha noc, Ministranci).

Nasza rewolucja – zwiastun teaserowy

źródło: informacja prasowa / ilustracja: materiały prasowe