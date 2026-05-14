Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Wybitny scenarzysta i wieloletni senator miał 80 lat

Zmarł Krzysztof Piesiewicz – ceniony prawnik, senator i współtwórca największych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o śmierci 80-latka przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Piesiewicz przez dekady łączył działalność publiczną z pracą artystyczną, zapisując się na stałe zarówno w historii polskiej polityki, jak i światowego kina.

Krzysztof Piesiewicz należał do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich scenarzystów i prawników swojego pokolenia. Współpracował przy najważniejszych dziełach Krzysztofa Kieślowskiego, a jednocześnie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym po 1989 roku. Jego śmierć wywołała poruszenie zarówno w środowisku filmowym, jak i politycznym. Wspominany jest dziś jako człowiek niezwykle inteligentny, zaangażowany i konsekwentny w swoich działaniach.

Krzysztof Piesiewicz odszedł. Kidawa-Błońska upamiętnia legendę

O odejściu Krzysztofa Piesiewicza poinformowała w czwartek Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałek Senatu podkreśliła, że był nie tylko senatorem i prawnikiem, ale również twórcą filmowym, którego scenariusze odegrały ogromną rolę w historii polskiego kina. W swoim wpisie złożyła także kondolencje rodzinie oraz bliskim zmarłego.

Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia.

Cześć Jego pamięci. — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Od adwokata do współtwórcy filmowych arcydzieł

Krzysztof Piesiewicz urodził się 25 października 1945 roku w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 70. rozpoczął pracę jako adwokat. W czasie stanu wojennego angażował się w obronę działaczy opozycyjnych związanych z Solidarnością. Brał udział między innymi w procesach osób związanych z Hutą Warszawa, Ursusem czy Radiem Solidarność. Reprezentował także oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Równolegle rozwijał swoją drugą wielką pasję – kino. Największą sławę przyniosła mu wieloletnia współpraca z Krzysztofem Kieślowskim. Wspólnie stworzyli scenariusze do filmów, które dziś uznawane są za klasykę europejskiego kina.

Dekalog i Trzy kolory przyniosły mu światowe uznanie

Piesiewicz współtworzył scenariusze do takich produkcji jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki czy kultowa trylogia Trzy kolory. Szczególne uznanie zdobył film Trzy kolory. Czerwony, za którego scenariusz otrzymał nominację do Oscara. Produkcja była jednocześnie jednym z największych międzynarodowych sukcesów polskiego kina lat 90. Styl Piesiewicza charakteryzował się ogromną wrażliwością na emocje bohaterów, moralne dylematy i psychologiczną głębię postaci. Właśnie te elementy stały się fundamentem filmów tworzonych wspólnie z Kieślowskim.

Źródło: polsatnews.pl / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe