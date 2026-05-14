Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego otrzymała zwiastun 

W sieci zadebiutował dzisiaj pierwszy zwiastun Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Najnowszy film polskiego reżysera ma szansę na Złotą Palmę.

Dwa dni temu rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowe w Cannes podczas którego, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie walczyła o Złotą Palmę. W konkursie głównym znalazły się również takie filmy jak Papierowy tygrys Graya, Gorzkie święta Almodovara, Sheep in the Box Koredda, Fjord Mingiu czy Historie równoległe Farhadi’ego.

Dziś Ojczyzna została po raz pierwszy zaprezentowana publiczności w Cannes i według doniesień dziennikarzy, film został bardzo dobrze przyjęty przez widownię. Polscy widzowie Ojczyznę będą mogli obejrzeć już od 19 czerwca 2026 roku.

Pierwsza zapowiedź Ojczyzny

Ci którzy dobrze znają dzieła Pawła Pawlikowskiego od razu rozpoznają cechy charakterystyczne dla twórczości reżysera, w krótkiej zapowiedzi filmu. W oczy rzucają się również piękne zdjęcia swoiste dla Łukasza Żala. Ojczyzna zapowiada się być dziełem podobnym do Idy czy Zimnej wojny, więc z pewnością jest na co czekać.

Wszystko co wiadomo o filmie

Ojczyzna oparta będzie na podstawie książki Colma Tóibína. Nad scenariuszem pracowali wspólnie Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten, a wśród producentów znalazł się Edward Berger, nagrodzony Oscarem za film Na Zachodzie bez zmian. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara® operatora Łukasza Żala („Hamnet”), kostiumografkę Aleksandrę Staszko („Ministranci”) oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego („Lalka”).

Producentami filmu są: Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One). Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat.

W obsadzie filmu znaleźli się Sandra Hüller (Strefa interesów, Anatomia upadku), Hans Zischler (Monachium), August Diehl (Bękarty wojny), Anna Madeley (Wszystkie stworzenia małe i duże), Devid Striesow (Na zachodzie bez zmian) oraz Theo Trebs (Lekcja marzeń).

O czym jest Ojczyzna?

Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller), aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na Movies Room:

Spider-Man: Całkiem nowy dzień prosto z ulic Nowego Jorku. Sprawdźcie specjalny materiał zza kulis filmu

Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Ojczyzna