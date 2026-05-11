Nowa zapowiedź filmu The Mandalorian and Grogu. Sprawdźcie jak brzmią Huttowie

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą filmu The Mandalorian and Grogu, w sieci zadebiutował najnowszy klip, który przedstawia głównego bohatera w konfrontacji z Huttami.

Po wielu latach przerwy, Gwiezdne Wojny w końcu powracają na wielki ekran w filmie The Mandalorian and Grogu. Do premiery pozostały już niecałe dwa tygodnie, a fani uniwersum mają sporo powodów do ekscytacji tym projektem. Wśród nich znajdziemy między innymi występ rodziny Huttów, których mamy okazję zobaczyć i usłyszeć na udostępnionym właśnie klipie.

Główny bohater bez hełmu

Nowy klip z filmu pokazuje bliźniaków Huttów wyśmiewających Din Djarina za to, że pozwolił im zdjąć swój hełm, twierdząc, że okryje się hańbą. „Nie, jeśli wszyscy zginiecie” — odpowiada Din, a ta groźba ma ogromne znaczenie. Jak widać, dla bohatera problemem nie jest samo zdjęcie hełmu, lecz to, że odsłonił twarz i pozostawił przy życiu osoby, które ją zobaczyły. To bardzo sprytne rozwiązanie, ponieważ natychmiast podnosi stawkę w każdej scenie, w której Din Djarin pokazuje twarz.

Ten zwrot dobrze wpisuje się również w kulturę Mandalorian przedstawioną w serialu Disney+, która od zawsze była militarystyczna i oparta na konflikcie. Szczególnie dotyczy to Dzieci Straży, wierzących w „Stare Zasady” otwartej wojny, więc łatwo wyobrazić sobie, że aprobują oni taki kodeks. W klipie mamy także okazję usłyszeć Huttów, którzy mówią zarówno w charakterystycznym dla tej rasy dialekcie, ale także zrozumiałym dla wszystkich języku.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który jest również autorem scenariusza. Favreau był twórcą i głównym showrunnerem serialu The Mandalorian, dlatego film pozostaje bezpośrednią kontynuacją jego wizji artystycznej. W produkcję zaangażowany jest także Dave Filoni, jeden z kluczowych architektów współczesnego kanonu Gwiezdnych Wojen, znany z pracy nad serialami animowanymi oraz aktorskimi osadzonymi w tej samej linii czasowej. Film produkowany jest przez Favreau, Filoniego oraz szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Akcja filmu rozgrywa się w okresie po upadku Imperium Galaktycznego, czyli kilka lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Historia koncentruje się na dalszych losach Dina Djarina (Pedro Pascal), samotnego łowcy nagród należącego do kultury Mandalorian, oraz Grogu, istoty tej samej rasy co Yoda, obdarzonej silnym połączeniem z Mocą. Po wydarzeniach trzeciego sezonu serialu Din formalnie adoptuje Grogu jako swojego syna i ucznia.

Film ma kontynuować wątek ich wspólnych misji, a jednocześnie rozwijać szerszy kontekst polityczny Nowej Republiki, odbudowy Mandalory oraz zagrożenia ze strony pozostałości Imperium. Choć szczegóły fabuły nie zostały w pełni ujawnione przed premierą, zapowiadana jest historia łącząca kameralną relację ojciec–dziecko z większą, galaktyczną skalą konfliktu.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe