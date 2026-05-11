Mortal Kombat II finansową klapą? Najnowsze wyniki poniżej oczekiwań

Po zeszłotygodniowej premierze filmu Mortal Kombat II, poznaliśmy już pierwsze wyniki finansowe produkcji, które nie napawają jednak nadzieją na największy hit tegorocznego box-office.

Film Mortal Kombat II pierwotnie miał trafić do kin w październiku 2025 roku, kiedy praktycznie nie miałby żadnej większej konkurencji. Studio Warner Bros. zdecydowało się jednak przesunąć premierę adaptacji gry wideo na miniony majowy weekend, nie przewidując wyzwania ze strony takich filmów jak Michael, Diabeł ubiera się u Prady 2, czy Sprawiedliwość owiec. Najnowsze wyniki pozwalają wierzyć, że mogła to faktycznie być pomyłka studia.

Wpadka w box-office?

Najnowsze dane serwisu Deadline wskazują na debiut Mortal Kombat II w Ameryce Północnej na drugim miejscu w box-office z wynikiem 38,7 miliona dolarów. Za granicą wygląda to jednak słabiej. Wstępne dane wskazują na 23–28 milionów dolarów wpływów z pięciodniowego otwarcia na rynkach międzynarodowych. Film zaliczył słaby start w środę i czwartek, zarabiając łącznie 3,8 miliona dolarów, a w piątek dołożył kolejne 5,1 miliona, co daje 8,9 miliona dolarów łącznie na 71 zagranicznych rynkach.

Bazując na wynikach z USA, Mortal Kombat II celuje w globalne otwarcie na poziomie 63–73 milionów dolarów przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 80 milionów dolarów (nie licząc kosztów marketingu). Przy tym tempie, eksperci przewidują, że film prawdopodobnie zakończy światową dystrybucję z wynikiem w okolicach 130 milionów dolarów. Może wyjść na zero lub przynieść niewielki zysk, ale czy to wystarczy, by uzasadnić powstanie kolejnej części, to już zupełnie inna kwestia.

Co wiemy o sequelu?

Tym razem ulubieni bohaterowie fanów — w tym sam Johnny Cage — zostają wystawieni przeciwko sobie w ostatecznej, bezwzględnej, krwawej walce, by pokonać mroczne rządy Shao Kahna, które zagrażają istnieniu Ziemskiego Wymiaru i jego obrońców. W filmie występują: Karl Urban jako Johnny Cage, a także Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano jako Lord Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han oraz Hiroyuki Sanada jako Hanzo Hasashi i Scorpion.

Mortal Kombat II zadebiutował w polskich kinach 8 maja 2026 roku. Tym razem, to Johnny Cage ma być główną bronią w walce o przyszłość świata, choć nie jest chętny by pogodzić się z tym faktem.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe