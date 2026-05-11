Adele Lim zapowiada Pamiętnik księżniczki 3. Szykuje się wiele powrotów

Właśnie poznaliśmy najnowszą porcję informacji na temat przygotowywanej, trzeciej odsłony serii Pamiętnik księżniczki z Anne Hathaway w roli głównej.

Po tym, jak Meg Cabot, autorka popularnej książki i współscenarzystka pierwszej części serii, niedawno zdawała się potwierdzać powrót Chrisa Pine’a w nadchodzącym filmie, teraz pojawiły się kolejne szczegóły od jego reżyserki dotyczące tego, czego fani mogą spodziewać się po nadchodzącej produkcji.

Adele Lim o pracy nad filmem

Adele Lim zdradziła niedawno, że prace nad nową częścią Pamiętnika księżniczki „idą bardzo dobrze”. W rozmowie z Variety na czerwonym dywanie gali Gold Gala, Lim opowiedziała o przygotowywanym filmie i podkreśliła, jak ważny jest ten projekt dla fanów całej serii.

Po prostu chcemy dobrze opowiedzieć tę historię, ponieważ jest to franczyza uwielbiana przez tak wiele osób. Istnieje mnóstwo filmów spełniających marzenia księżniczek, ale nie mamy zbyt wielu filmów spełniających marzenia królowych. Właśnie to chcemy tutaj pokazać — kobietę w pełni swojej siły.

Według Lim wciąż trwają ustalenia dotyczące harmonogramu zdjęć i produkcji, ale Anne Hathaway na pewno powróci jako Mia Thermopolis — tym razem już jako królowa Genovii.

Jeśli byliście fanami dwóch pierwszych filmów, myślę, że możecie spodziewać się wielu ekscytujących powrotów.

Akcja filmu Pamiętnik księżniczki 3 rozegra się w fikcyjnym królestwie Genovii, a produkcja będzie realizowana w różnych miejscach Europy, aby w pełni ukazać piękno tego kraju, który wcześniej pokazano jedynie częściowo w drugiej części.

Będziemy mogli kręcić w Europie i naprawdę pokazać widzom Genovię w całej okazałości.

O czym opowiada Pamiętnik księżniczki?

Pamiętnik księżniczki to amerykańska komedia młodzieżowa z 2001 roku, wyprodukowana przez Walt Disney Pictures, wyreżyserowana przez Garry’ego Marshalla i napisana przez Ginę Wendkos. Film powstał na podstawie młodzieżowej powieści Meg Cabot z 2000 roku o tym samym tytule i występują w nim Anne Hathaway (w swoim debiucie filmowym) oraz Julie Andrews, a w rolach drugoplanowych pojawiają się Héctor Elizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore, Caroline Goodall oraz Robert Schwartzman.

Fabuła opowiada o Mii Thermopolis (Hathaway), nieśmiałej amerykańskiej nastolatce, która dowiaduje się, że jest następczynią tronu europejskiego królestwa. Pod opieką swojej od dawna niewidzianej babci (Andrews), panującej królowej tego państwa, Mia musi zdecydować, czy przyjąć, czy odrzucić swój królewski tytuł.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe