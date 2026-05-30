Nowe spojrzenie na Koniec ulicy Dębowej. Bohaterowie filmu walczą o przetrwanie
Marek Wasiński,
30 maja 2026
W mediach społecznościowych zadebiutowała nowa porcja zdjęć z nadchodzącego filmu o dinozaurach, zatytułowanego Koniec ulicy Dębowej.
Dinozaury w ostatnich latach powróciły do łask widzów. Po sukcesie najnowszej odsłony serii Park Jurajski, w tym roku czeka nas zupełnie nowa produkcja, w której prehistoryczne stworzenia odegrają ważną rolę. Będzie nią Koniec ulicy Dębowej, który możemy zobaczyć na niepublikowanych wcześniej ujęciach.
Bohaterowie na nowych zdjęciach
Na najnowszych zdjęciach z filmu możemy zobaczyć jego głównych bohaterów, rodzinę Plattów, którzy próbują odnaleźć się w zaskakujących okolicznościach w jakich właśnie się znaleźli. Ich lokalna społeczność została bowiem przeniesiona do prehistorycznych czasów. Jak można się domyślić, czeka na nich zagrożenie, jakiego nie mogli się spodziewać.
Zdjęcia przedstawiają gwiazdy filmu – Ewana McGregora, Anne Hathaway, a także młodych aktorów, wcielających się w dzieci pary. Widzimy fragmenty scen akcji, zwłaszcza ucieczki przed Tyranozaurem. Przenosimy się również do wnętrza jednego z domów, gdzie zagrożenie również zdaje się gdzieś czaić. Bohaterowie są przestraszeni i zdezorientowani, podkreślając, że produkcja będzie łączyć w sobie elementy sci-fi, akcji i thrillera.
Koniec ulicy Dębowej – najważniejsze informacje
W rolach członków rodziny Plattów obsadzono Ewana McGregora, Anne Hathaway, Christiana Convery’ego i Maisy Stellę. W obsadzie znajdują się również Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne i Chris Coy. Polska premiera kinowa filmu sci-fi zaplanowana została na 14 sierpnia 2026 roku. Za dystrybucję odpowiada Warner Bros. Polska.
Film śledzić będzie losy rodziny Plattów żyjącej w latach 80-tych XX wieku na amerykańskich przedmieściach, która obserwuje narastające, niewytłumaczalne zjawiska w swoim sąsiedztwie. Okazuje się, że gwałtowna burza przeniosła w czasie ich okolicę do epoki prehistorycznej. Bohaterowie będą zmuszeni walczyć o przetrwanie, unikać zagrożenia ze strony dinozaurów oraz szukać drogi powrotnej do swoich czasów.
