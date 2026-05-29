Zawodowcy wielką klapą w box office. Film przyniesie ogromne straty

Zawodowcy niestety nie osiągnęli sukcesu komercyjnego. Mało kto chce oglądać najnowszy film Guya Ritchie’ego.

Najnowszy film Guya Ritchie’ego do amerykańskich kin trafił dwa tygodnie temu, 15 maja. W Polsce Zawodowcy na wielkim ekranie pojawić się mili 19 czerwca, ale ostatecznie premiera została przyspieszona. Widzowie tytuł mogą oglądać właśnie od dzisiaj. Jak to często bywa, produkcja bardzo spodobała się widowni, a krytykom średnio przypadła do gustu. Jedno jednak jest pewne, Zawodowcy nie przyciągnęli tłumów do kin.

Zawodowcy polegli finansowo

Tytuł w weekend otwarcia w Stanach Zjednoczonych zarobił jedynie 3 mln dolarów, co jest naprawdę fatalnym wynikiem. Sytuacja pogorszyła się w kolejny weekend. Wtedy Zawodowcy na swoje konto dodali niecały milion. Na chwilę obecną film Guya Ritchie’ego zainkasował 13,3 mln dolarów. Warto zaznaczyć, że tytuł kosztował 70 mln dolarów. Zawodowcy mogą okazać się jedną z największych klap finansowych tego roku. Jesteśmy jednak ciekawi, jak film będzie sprzedawał się w Polsce, ponieważ istnieje pewna szansa, że będzie hitem.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Fabuła koncentruje się na Eve, specjalistce od rozwiązywania problemów dla bardzo bogatych klientów. Kobieta otrzymuje zadanie odzyskania ogromnego długu od tajemniczego miliardera mieszkającego na prywatnej wyspie. Gdy negocjacje okazują się niemożliwe, bohaterka zatrudnia grupę doświadczonych najemników i wspólnie planują ryzykowną operację odzyskania pieniędzy. Szybko okazuje się jednak, że misja jest znacznie bardziej niebezpieczna, niż początkowo przypuszczali.

Jednym z największych atutów produkcji jest bez wątpienia jej obsada. W filmie wystąpią między innymi Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González oraz Rosamund Pike. Na ekranie pojawią się również Emmett J. Scanlan, Fisher Stevens, Jason Wong i Carlos Bardem.

Funkcję reżysera, scenarzysty oraz jednego z producentów pełni oczywiście Guy Ritchie. Wśród producentów znaleźli się także John Friedberg i Ivan Atkinson, wieloletni współpracownicy reżysera.

Źródło: wordlofreel.com/