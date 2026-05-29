Kolejne spojrzenie na Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Punisher i MJ u boku głównego bohatera

Za sprawą magazynu Empire, do sieci trafiły właśnie najnowsze zdjęcia, zapowiadające premierę filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Marvel Studios przygotowało dla nas w tym roku tylko dwie kinowe premiery, ale za to jakie. 2026 rok zwieńczy Avengers: Doomsday. Nim jednak film trafi do kin, czeka nas kolejna porcja przygód Człowieka Pająka. Jej przedsmak możemy zobaczyć na opublikowanych właśnie zdjęciach z produkcji.

Bohaterowie u boku Spider-Mana

Magazyn Empire zaprezentował nowe spojrzenie na Jona Bernthala w roli Punishera oraz Zendayę jako MJ u boku Spider-Mana. Na pierwszym zdjęciu z nadchodzącej produkcji MCU widzimy głównego bohatera, biegnącego obok Punishera, który celuje w znajdujący się poza kadrem obiekt. Castle jest uzbrojony po zęby i strzela z karabinu szturmowego do nieznanego przeciwnika.

Nawet bardziej intrygujące jest drugie zdjęcia, na którym MJ wydaje się pomagać w czymś Spider-Manowi. Wcielająca się w nią Zendaya wypowiedziała się dla serwisu ComicBookMovie o zmianie związanej z faktem, że jej postać nie zna głównego bohatera.

To w pewnym sensie łatwiejsze, ponieważ nie muszę grać, że znam tę osobę. Nie muszę odgrywać całej historii, którą mają za sobą, ponieważ dla niej najwyraźniej oni jej już nie mają. Jako osoba, której zależy na tych bohaterach i tych filmach, myślę sobie: O mój Boże, to takie rozdzierające serce. Naprawdę robi się przykro, bo chce się, żeby byli szczęśliwi, a jednocześnie wiadomo, że ostatecznie byliby szczęśliwsi razem.

The Punisher in Spider-Man: Brand New Day will still be “authentic to the Frank Castle we know” without an R-rating, says Tom Holland.



“There are fun ways to get around the fact that he swears and kills people,” he tells Empire.



Wszystko co wiemy o Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią filmu zajmie się Destin Daniel Cretton. Za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers. W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya oraz Jacob Batalon. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, Mark Ruffalo oraz Michael Mando. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramella Tillmana.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe