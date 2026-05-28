Robert De Niro zapowiada „przynajmniej jeszcze jeden film” z Martinem Scorsese

Martin Scorsese i Robert De Niro nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Duet filmowy nie zamierza rezygnować ze współpracy.

Martin Scorsese i Robert De Niro są jednym z najsłynniejszych i najbardziej udanych duetów w Hollywood. Ich wspólna podróż zaczęła się w latach 70. za sprawą Ulic nędzy. Od tamtej pory artyści regularnie ze sobą pracują. Scorsese i De Niro zrealizowali łącznie 10 pełnometrażowych filmów fabularnych. Są to Ulice nędzy (1973), Taksówkarz (1976), New York, New York (1977), Wściekły byk (1980), Król komedii (1982), Chłopcy z ferajny (1990), Przylądek strachu (1991), Kasyno (1995), Irlandczyk (2019) oraz Czas krwawego księżyca (2023). Wszyscy fani tego duetu nie muszą się jednak martwić o ich przyszłe wspólne filmy. De Niro zapewnia, że ich współpraca się nie zakończyła.

Scorsese i De Niro znów razem

Robert De Niro w najnowszym wywiadzie dla magazynu GQ ujawnił, że planuje nakręcić „przynajmniej jeszcze jeden” film ze Scorsese. Nie wspomniał o żadnym konkretnym projekcie, ale jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy na kolejny film ze Scorsese.

Jak powszechnie wiadomo Martin Scorsese przebywa obecnie na planie swojego nadchodzącego filmu, What Happens at Night. Słynny reżyser w tym roku planuje nakręcić jeszcze jeden film, Midnight Vendetta. Pracuje także nad serialową adaptacją książki Diabeł w Białym Mieście oraz filmem dokumentalnym poświęconym starożytnym wrakom spoczywającym na dnie Morza Śródziemnego. Scorsese pragnie również wyreżyserować film o Jezusie, oparty na powieści A Life of Jesus. Reżyser ma także w planach ekranizację książki Dom autorstwa Marilynne Robinson. Nie sposób pominąć także innego projektu, filmu rozgrywającego się na Hawajach, do którego zaangażowano imponującą obsadę. W produkcji pojawić się mają Emily Blunt, Dwayne Johnson oraz Leonard DiCaprio. De Niro ma zatem w czym wybierać.

O czym opowiadał ostatni wspólny film artystów, Czas krwawego księżyca?

Akcja filmu rozgrywa się w latach 20. XX wieku w Oklahomie, gdzie plemię Osagów niespodziewanie staje się niezwykle bogate po odkryciu ropy naftowej na swoich terenach. Wkrótce członkowie społeczności zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach, a za serią morderstw stoją ludzie gotowi zrobić wszystko, by przejąć ich majątek.

