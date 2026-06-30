Spider-Man spotkał Leo Messiego. Marvel i Sony wypuścili nietypową zapowiedź nowego filmu

Sony Pictures opublikowało nowy materiał promujący Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Tym razem Człowiek-Pająk spotyka jedną z największych legend futbolu – Lionela Messiego. Przy okazji pojawiły się również doniesienia, że Tom Holland ma coraz większy wpływ na rozwój filmowej przyszłości Spider-Mana.

Do premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostało jeszcze trochę czasu, ale kampania promocyjna filmu nabiera rozpędu. Najnowszą zapowiedź przygotowano z okazji trwających piłkarskich mistrzostw świata FIFA 2026. W krótkim materiale Peter Parker i Lionel Messi spotykają się w zaskakujących okolicznościach.

Spider-Man zabiera Messiego na lot nad miastem

W opublikowanym spocie Peter Parker rozmawia przez telefon w jednej z kawiarni, gdy niespodziewanie pojawia się Lionel Messi. Argentyńczyk wykorzystuje specjalny Spidey Tracker, aby odnaleźć superbohatera. Chwilę później Peter błyskawicznie przebiera się w kostium Spider-Mana i zabiera piłkarza na widowiskowy lot pomiędzy nowojorskimi wieżowcami. Materiał ma charakter promocyjny i został przygotowany z okazji występu reprezentacji Argentyny w fazie pucharowej mundialu.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe