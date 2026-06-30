Poznaliśmy prawdopodobny tytuł nowego Egzorcysty 

Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy właśnie tytuł nadchodzącego Egzorcysty. Informację tą zamieściła firma produkcyjna reżysera filmu.

Jak najpewniej wiecie w fabryce snów powstaje obecnie nowy Egzorcysta. Za kamerą filmy stanie Mike Flanagan, który przez lata dostarczał nam świetne horrory, takie jak Nawiedzony dom na wzgórzu czy Zagłada domu Usherów. Główną rolę z kolei objęła Scarlett Johansson. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się już jakiś czas temu, a w kinach pojawić ma się on 12 marca 2027 roku.

Tytuł Egzorcysty

Jakiś czas temu Jordan Ruimy z bloga World of Reel poinformował, że według jego źródeł nowy Egzorcysta będzie nosił tytuł Exorcist: Martyrs (Egzorcysta: Męczennicy). Wszystko wskazuje na to, że film faktycznie będzie miał taki tytuł.

Na stronie internetowej firmy produkcyjnej Mike’a Flanagana, Red Room Pictures, pojawiła się informacja o tytule nadchodzącego Egzorcysty. Jest on taki sam, jaki podawał Ruimy kilka tygodni temu.

Wszystko, co do tej pory wiadomo o filmie

Za kamerą stanąć ma Mike Flanagan, znany m.in. z takich produkcji jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Doktor Sen czy Zagłada domu Usherów. Warto dodać, że Flanagan także napisał scenariusz do filmu. Produkcja powstaje dla studia Universal Pictures we współpracy z Blumhouse Productions oraz Atomic Monster, a jej premiera w kinach planowana jest obecnie na 12 marca 2027 roku.

Nowy Egzorcysta nie będzie bezpośrednią kontynuacją filmu Egzorcysta: Wyznawca z 2023 roku, ale zupełnie nową historią osadzoną w tym samym uniwersum. Na chwilę obecną jakiekolwiek szczegóły dotyczące fabuły filmu są trzymane w ścisłej tajemnicy. Pojawiły się jednak plotki, że akcja skupić ma się na „młodej detektyw z małego miasteczka, która podejmuje się sprawy powiązanej z niewyobrażalną ciemnością”.

Mike Flanagan do swojego najnowszego projektu zebrał naprawdę ciekawe nazwiska. Główną rolę objęła Scarlett Johansson, a u jej boku pojawią się Jacobi Jupe, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle, Laurence Fishburne oraz John Leguizamo. W obsadzie nadchodzącego Egzorcysty znaleźli się także stali współpracownicy Flanagana: Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak oraz Carla Gugino.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Egzorcysta