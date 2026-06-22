Tom Holland ujawnił, że nikt nie pamięta, kim jest Spider-Man oprócz jednej osoby 

Tom Holland podzielił się zaskakującą informacją dotyczącą Spider-Mana 4. Okazuje się, że zaklęcie Doktora Strange’a nie zadziałało na wszystkich.

Jeśli oglądaliście trzecią odsłonę Spider-Mana, Bez drogi do domu, najpewniej wiecie, że tytułowy bohater zdecydował się na ogromne poświęcenie. Peter Parker, aby uratować swój świat i cały wszechświat kazał rzucić Doktorowi Strange’owi zaklęcie, które sprawiło, że nikt nie pamiętał, kim jest Spider-Man. Tym sposobem Peter stracił swoją dziewczynę czy najlepszego przyjaciela. Okazuje się jednak, że nie wszyscy zapomnieli o człowieku pająku.

Jedna osoba pamięta Spider-Mana

W najnowszym wywiadzie udzielonym dla serwisu IGN Tom Holland wyjaśnił, jak dokładnie działa wspomniane zaklęcie.

Doszliśmy do wniosku, że inni pamiętają Spider-Mana, pamiętają swoje interakcje z nim, po prostu nie pamiętają, kim on jest. Jednym z moich ulubionych szczegółów jest to, że Ned próbuje dowiedzieć się, kim jest [Spider-Man], bo chce mu podziękować. Uważam, że to po prostu urocze, bardzo w stylu Neda, a Jacob świetnie to zagrał. Otworzyło to przed nami kilka kreatywnych możliwości.

Holland ujawnił także, że czar rzucony przez Strange’a nie zadziałał jednak na wszystkich. Aktor nie powiedział, o kogo dokładnie chodzi.

Nikt nie pamięta, że Spider-Man to Peter Parker, z wyjątkiem… jednej osoby.

Fani od razu zaczęli się zastanawiać, o kogo może chodzić. Doszli do wniosku, że może to być osoba obdarzona nadzwyczajnymi zdolnościami psychicznymi, która sieje chaos w Nowym Jorku. Są oni bowiem przekonani, że Sadie Sink wciela się w Jean Grey, która jak wiadomo posiada ogromne zdolności psychiczne.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

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Źródło: ign.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu