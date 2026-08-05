Jacob Batalon komentuje zakończenie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Czy Ned naprawdę przypomniał sobie Petera?

Finał Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostawił fanów z wieloma pytaniami. Jedna z ostatnich scen filmu wywołała szczególnie gorące dyskusje, a teraz do teorii dotyczących losów Petera Parkera odniósł się sam Jacob Batalon.

Jacob Batalon skomentował zakończenie Spider-Man: Całkiem nowy dzień i zdradził, jak interpretuje finałową scenę z Peterem Parkerem. Aktor nie potwierdził, że Ned odzyskał wspomnienia, ale przyznał, że jego bohater może odczuwać „przebłysk” rozpoznania.

Jacob Batalon komentuje scenę ze Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Pod koniec filmu Peter Parker spotyka się z Nedem i MJ, którzy po wydarzeniach z Spider-Man: Bez drogi do domu nadal nie pamiętają jego prawdziwej tożsamości. Największe emocje wzbudza jednak ich ostatnia wspólna scena. Podczas pożegnania Ned wykonuje z Peterem charakterystyczny uścisk dłoni, który od lat był ich prywatnym gestem. Dla wielu fanów był to wyraźny sygnał, że wspomnienia bohatera zaczynają wracać.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Jacob Batalon został zapytany, czy finałowa scena oznacza, że Ned odzyskał pamięć o Peterze. Aktor nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

A jeśli to tylko pamięć mięśniowa? A jeśli pamięta jedynie ten uścisk dłoni, ale nic więcej o Peterze? A jeśli po prostu powtarza jego imię, bo właśnie tak Peter się przedstawił? Nie wiem.

Batalon dodał, że zakończenie zostało celowo pozostawione otwarte.

Myślę, że każdy może interpretować to po swojemu. Być może pojawia się niewielki przebłysk, mała iskra rozpoznania.

Film sugeruje, że wspomnienia mogą wracać

Choć Ned i MJ oficjalnie nie pamiętają Petera, Spider-Man: Całkiem nowy dzień zawiera kilka subtelnych wskazówek sugerujących, że zaklęcie Doktora Strange’a nie wymazało wszystkiego.

W jednej ze scen MJ rysuje Pajęczaka w jego stroju z filmu Homecoming, mimo że nie powinna pamiętać bohatera. Z kolei pod koniec filmu ponownie trafia na dach, który wcześniej odwiedzała z Peterem, trzymając naszyjnik podarowany jej przez ukochanego.

Fani zwracają również uwagę na scenę z Hulkiem. Bohater sugeruje, że wpływ Jean Grey odblokował w jego umyśle wspomnienia ukryte za pewną barierą, co może oznaczać, że także pamięta Petera Parkera.

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O czym jest czwarty film o Człowieku Pająku z Tomem Hollandem?

Spider-Man: Całkiem nowy dzień (oryg. Spider-Man: Brand New Day), czwarty film z serii, otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie – od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył – złoczyńcy, którego nie da się zobaczyć. Gwiazdami Spider-Man: Całkiem nowy dzień są Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo i Liza Colón‑Zayas.

Źródło: ign.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe