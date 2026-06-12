Warner Bros. wciąż wierzy w Maggie Gyllenhaal. Reżyserska stworzy nowy film dla studia 

Pomimo porażki Panny młodej! Warner Bros. nie zraziło się do Maggie Gyllenhaal. Reżyserka tym razem zekranizuje powieść Rachel Kushner.

Wiele osób z pewnością zapomniało już o Pannie młodej! Maggie Gyllenhaal, której premiera odbyła się zaledwie trzy miesiące temu. Film poniósł spektakularną porażkę na każdym możliwym polu. Tytuł został bardzo słabo oceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów. Na portalu IMDb średnia Panny młodej! to jedynie 5,8 na 10 gwiazdek. Filmowi w głównej mierze zarzucano, że jest przeładowany pomysłami, ma nierówny scenariusz oraz zbyt nachalnie stara się wcisnąć widowni swój przekaz.

Jeszcze większą porażkę produkcja osiągnęła w box office. Film zarobił jedynie 23,9 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów. Warto pamiętać, że zanim film trafił na wielki ekran, otrzymał pokazy testowe, które niestety zostały bardzo nisko ocenione. Z tego właśnie powodu zdecydowano się na kosztowne dokrętki, które niestety w żaden sposób nie uratowały Panny młodej!.

Warner Bros. daje Maggie Gyllenhaal kolejną szansę

Warner Bros. najwyraźniej nie jest zrażone porażką Panny młodej! i znów połączyło siły z Maggie Gyllenhaal. Kolejnym wspólnym projektem będzie adaptacja książki Jezioro stworzenia autorstwa Rachel Kushner. Gyllenhaal będzie odpowiadać za reżyserię, jak i scenariusz. Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy studio wyłoży na nowy projekt, ale jeśli więcej niż na nieszczęsną Pannę młodą! to będziemy mocno w szoku.

O czym opowiada powieść Jezioro stworzenia?

Książka skupia się na Sadie Smith, amerykańskiej agentce działającej pod przykrywką, która zostaje wysłana do Francji, by infiltrować grupę radykalnych aktywistów ekologicznych. W trakcie misji manipuluje członkami wspólnoty i zdobywa ich zaufanie, lecz stopniowo sama zaczyna fascynować się ich ideami oraz tajemniczym mentorem grupy, Brunonem Lacombe’em. Z czasem granica między wykonywanym zadaniem a osobistym zaangażowaniem zaciera się, a Sadie coraz mocniej kwestionuje własne motywy, lojalność i sposób życia.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne