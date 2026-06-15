Plotki potwierdzone! Anya Taylor-Joy w obsadzie Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum. Pierwsza grafika i imię postaci ujawnione

To już oficjalne. Anya Taylor-Joy została ogłoszona jako kolejna członkini obsady superprodukcji fantasy z serii Władca Pierścieni – The Hunt for Gollum. Ujawnono pierwszą grafikę oraz imię postaci, w którą wcieli się aktorka.

W marcu bieżącego roku pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje, że Anya Taylor-Joy prowadzi negocjacje w sprawie dołączenia do obsady prequela filmowej trylogii Władcy Pierścieni. Zgodnie z nimi aktorka miała otrzymać ofertę jednej z głównych ról kobiecych. Szczegóły castingu były owiane tajemnicą, ale spekulowano, że laureatka Złotego Globu albo zagra nową postać stworzoną na potrzeby filmu albo może wcielić się w młodszą wersję Arweny lub Galadrieli.

Dla urodzonej w USA aktorki byłoby to spełnienie marzeń. Taylor-Joy w wywiadach wspominała, że jest wielką fanką filmowych ekranizacji powieści fantasy J.R.R. Tolkiena i chciałaby kiedyś otrzymać rolę elfki. Wygląda na to, że to pragnienie gwiazdy trzeciej części Diuny oraz spin-offu Mad Maxa jest bardzo bliskie spełnienia.

Całe życie starałam się wyglądać jak elfka. To mój najważniejszy cel w życiu. […] Dla wielu z nas tegoroczne [wywiad z 2021 roku – przyp. red.] Boże Narodzenie wyglądało zupełnie inaczej. Zazwyczaj spędzałam Boże Narodzenie w Argentynie z rodziną, a w tym roku byłam w Londynie praktycznie sama. Pomyślałam sobie: okej, musisz znaleźć sposób, żeby wnieść do tego coś pozytywnego. Jaka jest wspaniała tradycja, którą naprawdę lubisz? Odpowiedź brzmi oczywiście: Władca Pierścieni!

Anya Taylor-Joy trafi do Śródziemia. Aktorka wcieli się w tajemniczą postać

„Anya Taylor-Joy, witamy na polowaniu„. Tak w poniedziałkowy wieczór Warner Bros. ogłosił oficjalnie, że aktorka zagra w filmie Władca Pierścieni: The Hunt for Gollum. Komunikat nie ograniczył się tylko do suchej informacji. Zamieszczono również grafikę, na której widzimy znajdującą się w mrocznej jaskini zakapturzoną szarowłosą postać trzymającą łuk oraz informację, że Taylor-Joy wcieli się w postać o imieniu Seren. Zdjęcie sugeruje, że będzie częścią ekipy tropiącej Golluma, ale na obecną chwilę nie da się jednocznacznie ustalić czy bohaterka będzie elfką czy rasy ludzkiej – natomiast serwis Variety podaje, że będzie ona przedstawicielką Szarych Elfów (Sindarów) z Leśnego Królestwa, która opisywana jest jako „lojalna i zabójcza agentka króla Thranduila”. Tajemnicza Seren najpewniej pójdzie śladem elfki Tauriel z filmowej trylogii Hobbita, a więc będzie najprawdopodobniej nową postacią, którą wykreowano na potrzeby filmu i nie występującą w oryginalnej twórczości Tolkiena.

Welcome to the hunt, Anya Taylor-Joy. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/u7UoU9Jq3F — Warner Bros. (@warnerbros) June 15, 2026

Anya Taylor-Joy w The Hunt for Gollum dołącza do ogłoszonych wcześniej takich gwiazd jak Andy Serkis (Sméagol/Gollum), Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins), Lee Pace (Thranduil), Jamie Dornan (Obieżyświat/Aragorn), Leo Woodall (Halvard) oraz Kate Winslet (Marigol).

O czym będzie The Hunt for Gollum z uniwersum Władca Pierścieni?

The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum to zapowiedziany film fantasy, który zostanie wyreżyserowany przez Andy’ego Serkisa oraz wyprodukowany przez twórców nagrodzonej Oscarami adaptacji tolkienowskiej trylogii Władca Pierścieni – Petera Jacksona, Fran Walsh i Philippę Boyens. Fabuła superprodukcji ma przedstawić poboczny wątek z Drużyny Pierścienia, czyli zleconą Obieżyświatowi przez Gandalfa Szarego misję odnalezienia Golluma i ukrycia go przed sługusami Saurona w Mrocznej Puszczy, ale również zawierać retrospekcje z przeszłości Smeagola oraz wgłębiać w psychologię wieloletniego posiadacza Pierścienia Władzy.

Premiera nowego aktorskiego filmu z uniwersum Władcy Pierścieni zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.W planach jest również film The Lord of the Rings: Shadow of the Past, który ma rozgrywać się czternaście lat po odejściu Froda ze Śródziemia i opowiedzieć o losach Sama, Merry’ego i Pippina oraz córki Sama, Elanor.