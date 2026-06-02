Koniec ulicy Dębowej na nowym zwiastunie. Szykuje się kolejny letni przebój Warner Bros.

Właśnie otrzymaliśmy najnowszą zapowiedź filmu Davida Roberta Mitchella, Koniec ulicy Dębowej, który zadebiutuje w kinach już w sierpniu.

2025 rok był wyjątkowo udany dla studia Warner Bros. W kinach hitami okazało się być wiele ich filmów, w tym Grzesznicy, Superman, czy Zniknięcia. Ten rok zapowiada się równie dobrze. Latem czeka nas wiele ciekawych premier, a wśród nich znalazł się film Koniec ulicy Dębowej, którzy otrzymał nowy zwiastun.

Mnóstwo akcji na nowym zwiastunie

Nowy zwiastun filmu ujawnia, że idylliczne podmiejskie osiedle zostało w niewyjaśniony sposób przeniesione do krainy dinozaurów. Nie mija wiele czasu, zanim drapieżniki zaczynają polować na jego mieszkańców. Wśród nich znajduje się rodzina Plattów, główni bohaterowie tej historii. Zapowiedź stawia na mnóstwo akcji, przedstawiając czające się dosłownie w każdym zakątku miasteczka zagrożenie.

Reżyser filmu, David Robert Mitchell, w wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedział, co zainspirowało go do stworzenia tej historii:

Kilka lat temu spacerowałem po naszej okolicy w Michigan. Szedłem ulicą i mijałem garaż, obok którego stało ogrodzenie z siatki i pojemniki na śmieci. Nagle uderzył mnie obraz: Byłoby naprawdę interesujące, gdyby właśnie tam stał dinozaur. Jak chyba każdy, uwielbiam pierwszego Park Jurajski. Ale moje filmowe doświadczenia z dinozaurami sięgają znacznie dalej niż ten film. Skłamałbym, gdybym powiedział, że go nie kocham, bo naprawdę go uwielbiam. Chciałem jednak zrobić coś innego.

Koniec ulicy Dębowej – najważniejsze informacje

W rolach członków rodziny Plattów obsadzono Ewana McGregora, Anne Hathaway, Christiana Convery’ego i Maisy Stellę. W obsadzie znajdują się również Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne i Chris Coy. Polska premiera kinowa filmu sci-fi zaplanowana została na 14 sierpnia 2026 roku. Zobaczymy go dwa tygodnie po premierze filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Za dystrybucję odpowiada Warner Bros. Polska.

Film śledzić będzie losy rodziny Plattów żyjącej w latach 80-tych XX wieku na amerykańskich przedmieściach, która obserwuje narastające, niewytłumaczalne zjawiska w swoim sąsiedztwie. Okazuje się, że gwałtowna burza przeniosła w czasie ich okolicę do epoki prehistorycznej. Bohaterowie walczą o przetrwanie, unikając zagrożenia ze strony dinozaurów. Jednocześnie, starają się znaleźć drogę powrotną do swoich czasów.

