Cyberpunk: Edgerunners 2 z nowym zwiastunem. Netflix pokazuje brutalną ekipę z Night City

Netflix opublikował nowy zwiastun anime Cyberpunk: Edgerunners 2. Materiał po raz pierwszy pokazuje w akcji głównych bohaterów nadchodzącej historii, zapowiadając jeszcze więcej przemocy, zemsty i bezwzględnej walki o przetrwanie w Night City. Przy okazji potwierdzono także premierę jesienią 2026 roku.

Kilka dni temu Netflix zaprezentował pierwsze grafiki z nową obsadą Cyberpunk: Edgerunners 2, a teraz przyszła pora na pełnoprawny teaser. Krótki materiał pozwala lepiej poznać czwórkę protagonistów, którzy staną w centrum zupełnie nowej historii osadzonej w uniwersum Cyberpunka 2077. Jedno jest pewne – twórcy nie zamierzają rezygnować z brutalnego stylu, który przyniósł sukces pierwszemu sezonowi.

Nowa ekipa wkracza do Night City w Cyberpunk: Edgerunners 2

Zwiastun prezentuje pierwsze sceny z udziałem nowych bohaterów: Weak Kingsleya, D, Romana Caraxa i Talii Yang. Każda z postaci ma własne motywacje i przeszłość. Weak Kingsley jest doświadczonym edgerunnerem, którego najlepsze lata wydają się już za nim. D to netrunner pragnący zemsty za wymordowanie swojego klanu. Roman Carax marzy o tworzeniu prawdziwych historii w świecie zdominowanym przez braindance’y, a Talia Yang to kobieta związana zarówno z korporacjami, jak i gangiem Maelstrom. Już sam teaser sugeruje, że losy tej czwórki szybko się połączą, prowadząc do krwawej walki o przetrwanie. Premiera jesienią 2026 roku.

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O czym opowiada 1. sezon animacji?

Fani anime, którzy lubią też gry wideo, mogą już wiedzieć, że Cyberpunk: Edgerunners rozgrywa się mniej więcej rok przed wydarzeniami z popularnej gry Cyberpunk 2077. To idealne połączenie dla tych, którzy szukają doświadczenia na wielu platformach, ale serial sam w sobie także dostarcza pełnowartościowej rozrywki — na Rotten Tomatoes pierwsza seria cieszy się perfekcyjnym wynikiem 100%. Oznacza to również, że oczekiwania wobec Cyberpunk: Edgerunners 2 są ogromne — zarówno ze strony fanów, jak i krytyków.

Akcja Cyberpunk: Edgerunners rozgrywa się w Night City — samowystarczalnej metropolii położonej na terenie dawnego stanu Kalifornia, która zmaga się z powszechną korupcją, uzależnieniem od cybernetycznych ulepszeń oraz przemocą gangów. Miasto podzielone jest na sześć dzielnic, z których każda ma swoje własne, precyzyjnie określone warunki życia, a kontrolę nad nimi sprawuje kilka megakorporacji, w tym Arasaka i jej rywal Militech. Fabuła anime skupia się głównie na Santo Domingo — najstarszej, najbiedniejszej i najbardziej uprzemysłowionej dzielnicy Night City — a akcja toczy się w roku 2076.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe