Dwie gwiazdy oryginalnego Słonecznego patrolu dołączyły do obsady nowej wersji serialu

Do obsady nowego Słonecznego patrolu dołączyły dwie gwiazdy. Znacie je z oryginalnego serialu.

Jeśli macie jakikolwiek dostęp do Internetu to najpewniej wiecie, że obecnie w przygotowaniu jest nowy Słoneczny patrol. Serial swoją premierę ma mieć w styczniu 2027 roku, więc jeszcze trochę sobie na niego poczekamy. Parę dni temu dostaliśmy nawet pierwszą zapowiedź serialu, w której nie zabrakło biegania w zwolnionym tempie po plaży.

Większość bohaterów w nadchodzącym Słonecznym patrolu będzie zupełnie nowych dla fanów. Nie oznacza to jednak, że nie zobaczymy znajomych twarzy. Do swoich ról z oryginalnego serialu powrócić mają Erika Eleniak i David Chokachi. Szykują się jednak kolejne powroty.

Nowe nazwiska w obsadzie Słonecznego patrolu

Magazyn Deadline poinformował właśnie, że w nowej odsłonie Słonecznego patrolu zobaczymy dwie znajome twarze. Michael Bergin i Kelly Packard wystąpią gościnnie w nowym serialu, wcielając się ponownie w role ratowników Jacka „J.D.” Dariusa i April Giminski.

Skoro w nowej produkcji zobaczymy aż cztery nazwiska z oryginalnego serialu, istnieje szansa na powrót m.in. Pameli Anderson czy Davida Hasselhoffa. Chcielibyście zobaczyć ich ponownie w słynnych czerwonych strojach kąpielowych?

Co wiadomo o reboocie?

Nowa wersja serialu będzie śledzić losy kapitana Hobiego Buchannona (Stephen Amell), który podąża śladami swojego ojca Mitcha. Jednak gdy na jego progu pojawia się jego córka Charlie Vale (Jessica Belkin), jego życie zostaje wywrócone do góry nogami.

W obsadzie serialu Słoneczny patrol opróc Stephena Amella i Jessiki Belkin znaleźli się także Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison oraz Brooks Nader. Do swoich ról z oryginalnego serialu powracają z kolei Erika Eleniak i David Chokachi.

Reboot jest współprodukowany przez Fox Entertainment oraz Fremantle, a funkcję showrunnera i producenta wykonawczego pełni Matt Nix, znany z Burn Notice. Producentami wykonawczymi są również McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto oraz Mike Horowitz.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Słoneczny patrol