Kolejne spojrzenie na reboot serialu Słoneczny patrol. Bohaterowie na nowych zdjęciach

Prace nad rebootem serialu Słoneczny patrol wciąż trwają, a my otrzymaliśmy nowe spojrzenie na jego bohaterów.

Jednym z najciekawszych telewizyjnych rebootów, będących obecnie w przygotowaniu jest Słoneczny patrol. Mieliśmy już okazję poznać nazwiska aktorów i aktorek, którzy znaleźli się w jego obsadzie, a teraz otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające bohaterów, w których wcielą się w serialu.

Nowe spojrzenie na serial

Już w przyszłym roku na mały ekran zadebiutuje nowy rozdział w historii kultowego serialu. Zainteresowanie rebootem wciąż jest na wysokim poziomie, a niedawno potwierdzono, że premiera Słonecznego patrolu została zaplanowana na drugą część stycznia 2027 roku. Pokazano również pierwsze zdjęcie z nowego serialu, które skupia się na młodszych członkach obsady, ruszających do akcji w strojach kąpielowych.

Podczas rozmowy z wybranymi mediami prezes kanału Fox, Michael Thorn, powiedział, że przywrócenie tej marki to „zaszczyt”.

Istnieje tylko jeden Słoneczny patrol. To jedna z najbardziej ikonicznych i popularnych telewizyjnych franczyz w historii telewizji. Z kolei szef ramówki Foxa, Dan Harrison, wypowiedział się na temat premiery rebootu w środku sezonu: Mamy bogatą historię wprowadzania seriali w środku sezonu. Niedawno zrobiliśmy to przy Best Medicine, Memory of a Killer oraz wcześniej przy Doc. Sięga to jeszcze czasów 24, Empire, seriali z serii 9-1-1 oraz The Resident. Oczywiście Słoneczny patrol jest dla nas ogromnym, ogromnym priorytetem i uważamy, że mamy świetną okazję, by przygotować serial do sukcesu [w połowie sezonu]. Czujemy ogromną presję, by zrobić to dobrze, ale nie ma możliwości, żebyśmy nie spróbowali.

Co wiemy o reboocie?

Nowa wersja serialu będzie śledzić losy kapitana Hobiego Buchannona (Stephen Amell), który podąża śladami swojego ojca Mitcha. Jednak gdy na jego progu pojawia się jego córka Charlie Vale (Jessica Belkin), jego życie zostaje wywrócone do góry nogami.

W obsadzie serialu Słoneczny patrol opróc Stephena Amella i Jessiki Belkin znaleźli się także Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison oraz Brooks Nader. Do swoich ról z oryginalnego serialu powracają z kolei Erika Eleniak i David Chokachi.

Reboot jest współprodukowany przez Fox Entertainment oraz Fremantle, a funkcję showrunnera i producenta wykonawczego pełni Matt Nix, znany z Burn Notice. Producentami wykonawczymi są również McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto oraz Mike Horowitz.

