Pierwszy zwiastun nowego Słonecznego patrolu! Piękne ciała, pięknych ludzi

Nowy Słoneczny patrol w końcu pokazał się światu. Pierwszy zwiastun wskazuje na to, że twórcy doskonale wiedzą, po co widzowie wracają do oryginalnego serialu. Ocean błyszczy jak z reklamy napoju izotonicznego, a całość wygląda jak świadomy powrót do telewizyjnego absurdu lat 90.

Słoneczny patrol to jeden z tych projektów, które brzmią jak internetowy żart wymyślony późno w nocy. Bo jak właściwie wskrzesić serial, który dla jednych był kultową rozrywką, a dla innych po prostu wielogodzinnym pokazem biegania po plaży? Problem polega na tym, że to nigdy nie był zwykły serial.

Słoneczny patrol powraca! Krótki zwiastun w slow motion

Nowym centrum serialu zostaje Hobie – syn Mitcha Buchannona. To całkiem sprytne zagranie, bo nowa wersja nie wymazuje klasycznego serialu, tylko buduje na jego legendzie. Hobie dorósł, został kapitanem ratowników i najwyraźniej próbuje ogarnąć życie człowieka, który wychował się w cieniu lokalnego półboga plaży. Stephen Amell pasuje do tego świata zaskakująco dobrze. Ma dokładnie ten typ ekranowej energii, który sprawia, że potrafi wyglądać jednocześnie heroicznie i trochę komiksowo czyli Słoneczny patrol na pełnej.

Co wiemy o reboocie?

Nowa wersja serialu będzie śledzić losy kapitana Hobiego Buchannona (Stephen Amell), który podąża śladami swojego ojca Mitcha. Jednak gdy na jego progu pojawia się jego córka Charlie Vale (Jessica Belkin), jego życie zostaje wywrócone do góry nogami.

W obsadzie serialu Słoneczny patrol opróc Stephena Amella i Jessiki Belkin znaleźli się także Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison oraz Brooks Nader. Do swoich ról z oryginalnego serialu powracają z kolei Erika Eleniak i David Chokachi.

Reboot jest współprodukowany przez Fox Entertainment oraz Fremantle, a funkcję showrunnera i producenta wykonawczego pełni Matt Nix, znany z Burn Notice. Producentami wykonawczymi są również McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto oraz Mike Horowitz.

