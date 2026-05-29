3. sezon serialu Ród smoka na finałowym zwiastunie. Nadchodzi Rhaenyra!

W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą 3. sezonu, stacja HBO udostępniła finałowy zwiastun najnowszej części serialu Ród smoka.

Najbardziej oczekiwana serialowa premiera tego lata jest już bardzo blisko. Ród smoka powróci z nowymi odcinkami 21 czerwca. Fani nie mogą się doczekać kolejne porcji historii ze świata Gry o tron, a HBO podzieliło się właśnie z widzami nowym zwiastunem powracającej produkcji.

Ród smoka na finałowej zapowiedzi

Prequel Gry o tron za niecały miesiąc powróci z 3. sezonem. Czasu do jego premiery pozostało niewiele, a HBO udostępniło jego finałowy zwiastun. Zapowiada on epicką bitwę między obiema stronami konfliktu. Bez rozlewu krwi zdecydowanie się nie obędzie. W pełnej akcji zapowiedzi widzimy, jak Rhaenyra oraz Daemon odbijają Królewską Przystań, ale to dopiero początek..

3. sezon skupi się na tragicznej Bitwie w Gardzieli, upadku Królewskiej Przystani oraz rozdzierającej serce rzezi znanej jako Butcher’s Ball. Zapowiedź dała nam pełny napięcia przedsmak tych wydarzeń. Po wielu bitwach, Rhaenyra wreszcie zasiada na Żelaznym Tronie, jednak mieszkańcy miasta oraz ludzie przebywający w Królewskiej Przystani nie są zachwyceni jej rządami — oznaki buntu i niezadowolenia są wyraźnie widoczne. Emocje sięgają zenitu i nikt nie jest bezpieczny.

Serial w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Emma D'Arcy and Olivia Cooke star in 'HOUSE OF THE DRAGON' Season 3.



Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe