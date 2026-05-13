Kiedy rozegra się akcja 3. sezonu The Pitt? Noah Wyle zdradza pierwsze szczegóły

Na tegorocznej prezentacji Warner Bros. Discovery poznaliśmy nowe fakty na temat 3. sezonu serialu The Pitt, a przede wszystkim, kiedy rozegra się jego akcja.

Jednym z największych serialowych fenomenów ostatnich lat jest medyczny dramat The Pitt. Produkcja HBO Max okazała się wielkim hitem wśród widzów, zdobywając jednocześnie uznanie krytyków. Co więcej, fani nie mają prawa narzekać na serial, gdyż jego kolejne sezony mają ukazywać się co roku. Tuż przed początkiem zdjęć do 3. serii, dowiedzieliśmy się, kiedy będzie rozgrywać się jego akcja.

3. sezon serialu przed jesiennymi świętami

Gwiazdy serialu The Pitt — Noah Wyle i Katherine LaNasa — pojawiły się dziś rano podczas prezentacji Warner Bros. Upfronts. Para ujawniła ważną zapowiedź dotyczącą 3. sezonu przeboju HBO Max. Poznaliśmy okres, w którym będzie rozgrywać się akcja nowych odcinków.

Wkrótce rozpoczynamy produkcję 3. sezonu. Akcja będzie osadzona na początku listopada, tuż przed świętami, co przyniesie zupełnie nową serię nagłych przypadków, konfrontacji i komplikacji”.

Choć gwiazdor nie doprecyzował, o które listopadowe święta chodzi, możliwości są tylko dwie: Dzień Weteranów obchodzony w USA 11 listopada oraz Święto Dziękczynienia przypadające na 26 listopada. Choć najbardziej prawdopodobnym „listopadowym świętem” wydaje się Święto Dziękczynienia, nie należy jeszcze całkowicie wykluczać Dnia Weteranów.

Weterani odgrywali ważną rolę w fabule poprzez wiele postaci, między innymi doktora Jacka Abbota (Shawn Hatosy) oraz nową bohaterkę 2. sezonu, doktor Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi). W 2. sezonie pojawił się również Duke Ekins (Jeff Kober), dawny przyjaciel doktora Robby’ego, który także jest weteranem.

O czym opowiada The Pitt?

Serial został stworzony przez R. Scotta Gemmilla i wyprodukowany przez John Wells Productions oraz Warner Bros. Televisions. Serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

W obsadzie pojawią sie m.in. Noah Wyle jako Dr. Michael „Robby” Robinavitch, Tracey Ifeachor jako Dr. Collins, Patrick Marron Ball jako Dr. Langdon, Supriya Ganesh jako Dr Mohan, Fiona Dourif jak Dr McKay, Taylor Dearden jako Dr. King, Isa Briones jako Dr. Santos, Gerran Howell jako Whitaker, Shebana Azeez jako Javadi oraz Katherine LaNasa jako Dana Evans.

Źródło: Deadline