Kiedy zadebiutuje 2. sezon serialu Dorośli? Premiera nowych odcinków jeszcze latem

Właśnie poznaliśmy przybliżoną datę premiery 2. sezonu serialu komediowego Dorośli, który powróci z nowymi odcinkami już latem.

W ostatnich latach, komedie skierowane do dorosłego odbiorcy zyskały na popularności. Od animacji takich jak Big Mouth, czy BoJack Horseman, aż po produkcje aktorskiee, np. Crushing, czy Sex Education. Do tego grona trzeba również dopisać serial Dorośli i właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy powróci z nowym sezonem.

Pierwsze spojrzenie na 2. sezon

Jak potwierdził magazyn Teen Vogue, 2. sezon serialu zadebiutuje w sierpniu 2026 roku na FX i Hulu, po wcześniejszym pokazie premierowym podczas Tribeca Festival, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, 11 czerwca 2026 roku.

Twórcy serialu, Ben Kronengold i Rebecca Shaw, zdradzili również, czego można spodziewać się po nowych odcinkach. Jak wyjaśnili, sezon będzie skupiał się na pytaniu, „co oznacza dorastanie, gdy ma się cztery inne osoby przyczepione do swoich pleców”. Osiem nowych odcinków pokaże bohaterów w różnorodnych sytuacjach wymagających dostosowania się do nowych okoliczności, a centralną postacią pozostanie Samir.

Kronengold i Shaw opowiedzieli także o swoich planach na przyszłość serialu. Przyznali, że mają już pomysły na 3. sezon, ale ich ambicje sięgają znacznie dalej. Jak żartobliwie stwierdzili, serial może trwać „dopóki Samir nie zrozumie, co oznacza napis microwave safe”, sugerując, że chcieliby rozwijać go przez wiele kolejnych lat.

First look at ‘ADULTS’ Season 2, premiering at the Tribeca Film Festival on June 11 before launching on FX and Hulu in August.



(Source: https://t.co/0AYXqt9K3p) pic.twitter.com/1rgEOJ6AHu — Film Updates (@FilmUpdates) June 4, 2026

O czym opowiada serial Dorośli?

Komedia opowiada historię grupy pięciorga młodych przyjaciół, którzy wspólnie przechodzą przez pierwsze lata dorosłego życia, mieszkając razem w domu rodzinnym głównego bohatera, Samira, granego przez Malika Elassaala. Ośmioodcinkowa komedia śledzi ich zmagania z życiowymi zmianami oraz wyzwaniami zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. 2. sezon został oficjalnie zapowiedziany w październiku 2025 roku.

W obsadzie serialu, oprócz Malika Elassaala, znaleźli się także Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao, Owen Thiele i Rachel Marsh. W produkcji pojawiają się również Charlie Cox, Ray Nicholson, John Reynolds, Will Ropp, Julia Fox, czy Tala Ashe.

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Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe