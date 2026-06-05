Batman: Mroczny mściciel powróci już latem. Pierwsze spojrzenie na 2. sezon serialu

W końcu poznaliśmy oficjalną datę premiery 2. sezonu animacji Batman: Mroczny mściciel. Pojawiły się także pierwsze zdjęcia z nowych odcinków serialu.

Nadchodzące wakacje zapowiadają się świetnie dla miłośników superbohaterskich produkcji. W kinach zadebiutuje Supergirl i Spider-Man: Całkiem Nowy dzień. Premierę będzie miał również serial Latarnie, a na Disney+ pojawią się nowe odcinki X-Men ’97. To jednak nie koniec atrakcji. Latem powróci także serial Batman: Mroczny mściciel, a teraz ujawniono jego oficjalną datę premiery.

2. sezon na nowych zdjęciach

Potwierdzono, że 2. sezon animacji serwisu Prime Video zadebiutuje w piątek, 31 lipca. Portal IGN potwierdził również, że wszystkie 10 odcinków animowanej produkcji zostanie udostępnionych tego samego dnia. Choć szczegółowe informacje i zwiastun mają pojawić się w najbliższym czasie, udostępniono pierwsze kadry z nowych epizodów.

Po zapowiedzi debiutu Jokera pod koniec 1. sezonu, wiemy, że złoczyńca rzeczywiście pojawi się w nowych odcinkach. Na jednym ze zdjęć jest ukryty w cieniu, podczas gdy jedna z jego ofiar prezentuje charakterystyczny, niepokojący uśmiech. Dołączą do niego nowe interpretacje takich postaci jak Człowiek Zagadka, Strach na wróble oraz Szalony Kaplusznik.

W 2. sezonie pojawi się Roxy Rocket – bohaterka stworzona przez Bruce’a Timma i Paula Dini na potrzeby serialu The New Batman Adventures. Inną niespodzianką będzie obecność Carrie Kelley, pierwszej kobiety noszącej kostium Robina w komiksach DC.

First look at Mad Hatter, Joker, Riddler, and Scarecrow in 'BATMAN: CAPED CRUSADER' Season 2.



Releasing July 31 on Prime Video. pic.twitter.com/FZtCzNOEy1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 4, 2026

O czym opowiada Batman: Mroczny mściciel?

Serial jest reinterpretacją mitologii Batmana przez producentów wykonawczych Reevesa, J.J. Abramsa i Bruce’a Timma. Powstaje przy współpracy Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions Abramsa oraz 6th & Idaho Reevesa. Ed Brubaker, James Tucker, Daniel Pipski, Rachel Rusch Rich i Sam Register również pełnią funkcję producentów wykonawczych. Zadebiutował 1 sierpnia 2024 roku.

W obsadzie głosowej animacji znaleźli się Hamish Linklater, Jamie Chung, Minnie Driver, Diedrich Bader, Christina Ricci, McKenna Grace, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, Paul Scheer, Reid Scott czy Tom Kenny.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe