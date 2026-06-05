Nowe wieści o 2. sezonie serialu Mroki Tulsy. Ruszyły zdjęcia do kolejnych odcinków

Wszyscy miłośnicy serialu Mroki Tulsy otrzymali właśnie świetne informacje. Trwają już bowiem zdjęcia do 2. sezonu produkcji.

Niektóre seriale mogą pochwalić się przychylnymi opiniami fanów i ocenami krytyków, choć nie są tak popularne jak być powinny. W gronie takich produkcji można wymienić wiele tytułów. Jednym z nowszych jest serial Mroki Tulsy, w Polsce dostępny na Disney+. Jego fani właśnie otrzymali bardzo dobre informacje na temat jego kontynuacji.

Rozpoczęły się zdjęcia na planie 2. sezonu

Po debiucie na FX i Hulu ubiegłej jesieni, fani od dawna wyczekiwali 2. sezonu wysoko ocenianego serialu. Właśnie otrzymaliśmy ekscytującą aktualizacją na jego temat. Ruszyły już bowiem prace nad produkcją kolejnych odcinków.

Jak podaje lokalny portal informacyjny News On 6, zdjęcia do 2. sezonu oficjalnie się rozpoczęły. Ekipa produkcyjna serialu, którego akcja rozgrywa się w Tulsie, kręciła w tym tygodniu sceny na planie w Claremore w stanie Oklahoma. Restauracja Dot’s Cafe w Claremore również potwierdziła, że będzie zamknięta na czas zdjęć.

Informacja ta pojawiła się pięć miesięcy po oficjalnym ogłoszeniu, że serial został przedłużony na 2. sezon. Na razie nie wyznaczono daty premiery nowych odcinków. Biorąc jednak pod uwagę, że zdjęcia dopiero się rozpoczęły, można przypuszczać, że zadebiutują pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

O czym opowiada serial Mroki Tulsy?

Sterlin Harjo stworzył ten amerykański serial kryminalno-komediowy z elementami dramatu dla FX. W głównych rolach występują Ethan Hawke i Keith David. Jego premiera odbyła się 23 września 2025 roku. W styczniu 2026 roku produkcja została przedłużona na 2. sezon. Jej akcja rozgrywa się w Tulsie, w stanie Oklahoma. Opowiada historię człowieka, który „wie zbyt wiele”, a inspiracją dla postaci był luźno historyk Lee Roy Chapman.

Ethan Hawke wciela się w serialu w Lee Raybona. Z kolei Keith David gra Marty’ego Brunnera, prywatnego detektywa i przyjaciela Donalda Washberga. W pozostałych rolach występują m. in. Kaniehtiio Horn jako Samantha, była żona Lee Ryan Kiera Armstrong jako Francis, 13-letnia córka Lee i Samanthy, Jeanne Tripplehorn jako Betty Jo Washberg, wdowa po Dale’u Washbergu, czy Kyle MacLachlan jako Donald Washberg, kandydat na gubernatora Oklahomy.

Gościnnie, w serialu pojawiają się także Paulina Alexis jako Willie Jack, Devery Jacobs jako Elora Danan Postoak, Johnny Polygon jako Wielebny Tyrell, John Doe jako Marlon, Peter Dinklage jako Wendell, były wspólnik Lee w księgarni, Tisha Campbell jako Odette i Graham Greene jako Arthur Williams, dziadek Chutto McIntosha.

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Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe