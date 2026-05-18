Latarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem Stewartem

DC Studios pokazało nowy zwiastun serialu Latarnie, który wreszcie odsłania więcej kosmicznej akcji i mocy Zielonych Latarni. W materiale po raz pierwszy można zobaczyć Hala Jordana w pełnym kostiumie, energetyczne konstrukty pierścieni oraz powracającego Guya Gardnera.

Po chłodno przyjętym pierwszym teaserze DC Studios wyraźnie postanowiło uspokoić fanów. Nowy zwiastun serialu Latarnie stawia już nie tylko na kryminalną atmosferę i tajemnicę morderstwa, ale również na widowiskowe elementy kojarzone z Green Lantern Corps. Pojawiają się efekty energetycznych pierścieni, napięcie między głównymi bohaterami i pierwsze sugestie, że serial może sięgnąć po jedne z najmroczniejszych wątków z komiksów DC.

Hal Jordan wreszcie zakłada kostium

Największą atrakcją zwiastuna serialu Latarnie jest bez wątpienia pierwszy pełny pokaz Hala Jordana w kostiumie Zielonej Latarni. Fani od miesięcy narzekali, że wcześniejsze materiały praktycznie unikały wszystkiego, co najbardziej charakterystyczne dla Zielonych Latarni. Nowa zapowiedź wyraźnie to zmienia – pojawiają się zielone konstrukty tworzone przez pierścienie oraz kilka bardziej widowiskowych scen akcji. DC Studios daje też jasno do zrozumienia, że serial nadal będzie bardziej przyziemiony niż typowe kosmiczne widowiska superbohaterskie.

Centralnym punktem zwiastuna pozostaje napięta relacja między Halem Jordanem i Johnem Stewartem. Hal wyraźnie podważa gotowość młodszego bohatera do dołączenia do Korpusu Zielonych Latarni. W serialu zachowano komiksowy motyw, według którego Guardians of the Universe wybrali Johna zamiast samego pierścienia. John Stewart uważa jednak, że jest odpowiednią osobą do ochrony Ziemi i zastąpienia Hala. Twórcy mocno podkreślają także motyw strachu, co od razu wywołało spekulacje fanów dotyczące Sinestro Corps oraz możliwego wpływu Parallaxa.

Więcej informacji na Movies Room:

Kryminał, science fiction i polityka DCU czyli Latarnie

Latarnie mają połączyć kilka różnych tonów. Z jednej strony serial opowie o śledztwie dotyczącym morderstwa w amerykańskim interiorze, z drugiej – będzie częścią większej kosmicznej historii DC Studios. Oficjalny opis produkcji przedstawia Hala Jordana i Johna Stewarta jako międzygalaktycznych policjantów uwikłanych w tajemnicę o znacznie większym znaczeniu, niż początkowo zakładali. Za serial odpowiadają Chris Mundy, Damon Lindelof oraz Tom King, a całość ma być jedną z najważniejszych produkcji nowego DCU.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe