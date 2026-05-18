Wyciekł zwiastun 2. sezonu X-Men ’97! Bohaterowie ponownie stają do walki

Do sieci wyciekł właśnie nowy zwiastun 2. sezonu przebojowej animacji Disney+, X-Men ’97, na którym mutanci powracają do akcji w różnych epokach.

Fani Marvela wyczekują zbliżającej się premiery filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. W 2026 roku czeka nas jeszcze największe widowisko MCU, Avengers: Doomsday. To jednak nie koniec atrakcji dla miłośników tego superbohaterskiego świata. Wygląda bowiem na to, że jeszcze w tym roku zadebiutuje nowy sezon animacji X-Men ’97, które zwiastun wyciekł do Internetu.

Co przedstawia zwiastun?

Nowy zwiastun 2. sezonu serialu X-Men ’97 został pokazany podczas Comic Con Revolution Ontario. Niedawno, zapowiedź wyciekła do Internetu. W finale 1. sezonu tytułowej drużynie udało się pokonać Bastiona i zapobiec zniszczeniu planety przez Asteroidę M. Jednakże, w trakcie wydarzeń bohaterowie zostali w tajemniczy sposób przeniesieni w czasie. Część z nich spotkała młodszą wersję En Sabah Nura i mocno zasugerowano, że Apocalypse ostatecznie zgromadzi swoich Jeźdźców, wśród których może znaleźć się wskrzeszony Gambit.

W zwiastunie pojawia się starszy, w pełni potężny Apocalypse. Dostajemy także pierwsze spojrzenie na Nathaniela Richardsa, znanego również jako Rama-Tut, oraz kilku innych nowych bohaterów. Bishop wyrusza na misję sprowadzenia X-Menów z powrotem do ich teraźniejszości. Powstają dwie nowe drużyny mutantów: X-Force, w składzie Cable, Archangel, Psylocke, Sunspot i Jubilee, oraz X-Factor, tworzone przez Havoka, Polaris, Strong Guya, Wolfsbane, Multiple Mana i Val Cooper.

Choć data premiery nadal nie została ogłoszona, Brad Winderbaum z Marvel Studios w rozmowie z Collider potwierdził niedawno, że animacja powróci na ekrany jeszcze w tym roku.

2. sezon X-Men ‘97 pojawi się w 2026 roku. Obecnie nad nim pracujemy. To ekscytujące. Świat lat 90. jest po prostu… Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że pozwolono mi to zrobić. Dorastałem w Marvelu, jak wiecie, spędziłem tu mnóstwo czasu i mam wrażenie, że wykorzystałem sporo swojego kapitału, żeby wskrzesić coś, co uwielbiałem oglądać po szkole. Fakt, że możemy bawić się tym uniwersum z tymi aktorami, to tak naprawdę powód, dla którego w ogóle wszedłem do tej branży.

O czym opowiada X-Men ’97?

Serial animowany został stworzony przez Beau DeMayo dla Disney+. Oparty jest na tytułowej drużynie superbohaterów z komiksów Marvela. Stanowi kontynuację i odrodzenie X-Men: The Animated Series (1992–1997), produkowanego przez Marvel Studios Animation. Rozwija historię X-Menów z wcześniejszej serii. DeMayo był głównym scenarzystą dwóch pierwszych sezonów, natomiast przy 3. sezonie zastąpił go Matthew Chauncey. Funkcję głównego reżysera nadzorującego pełni Jake Castorena.

Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, J. P. Karliak, Lenore Zann, George Buza, A. J. LoCascio, Holly Chou, Isaac Robinson-Smith, Matthew Waterson, Ross Marquand oraz Adrian Hough wcielają się w członków drużyny X-Men. Sealy-Smith, Dodd, Zann, Buza i Hough powrócili do swoich ról z oryginalnej serii, podobnie jak Christopher Britton. Aktorzy z pierwowzoru — Catherine Disher, Chris Potter, Alyson Court, Lawrence Bayne i Ron Rubin — również wrócili, aby użyczyć głosu nowym postaciom.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe