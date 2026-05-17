Gwiezdne Wojny wracają do kin! Premiery tygodnia w kinach i na VOD!

Co w tym tygodniu zobaczymy w kinach na VOD? Najgorętszym hitem jest zdecydowanie powrót Gwiezdnych Wojen do kin, a to za sprawą filmowego finału serialu Mandalorian. Poza tym na HBO Max obejrzymy Pannę Młodą, a Netflix serwuje nam nietypowe tytuły.

Nowości na Netflix

Ministranci (21.05)

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczynają balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

Mickey 17 (23.05)

Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu „Parasite”, Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić.

Okres godowy (22.05)

Twórcy „Big Mouth” przedstawiają „Mating Season”, animowaną komedię romantyczną dla dorosłych rozgrywającą się w świecie zwierząt o miłości, seksie, związkach i uniwersalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych: niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy i mnóstwo innych napalonych, uroczych leśnych stworzeń.

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule (19.05)

Ceniona antologia dokumentalna „Sportowe opowieści” ląduje w Wielkiej Brytanii, żeby przybliżyć nam słynne wydarzenia i piłkarskie legendy. Bohaterami „Sportowych opowieści z Wielkiej Brytanii” są Jamie Vardy, Vinnie Jones i drużyna Liverpoolu, która w 2005 roku wygrała Ligę Mistrzów. Zaglądamy za kulisy głośnych historii i pokazujemy, że często wyglądały one inaczej, niż się wszystkim wydaje. Cotygodniowe odcinki zawierają szczere i niefiltrowane relacje bohaterów tych wydarzeń. Szykujcie się na mocne, ekscytujące i wzruszające opowieści ukazujące szaloną prawdę także z perspektywy piłkarskiej szatni.

Panie przodem (22.05)

Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami — budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety. Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox (Rosamund Pike). Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról.

The Boroughs (21.05)

W pozornie idealnej społeczności emerytów pogrążony w żałobie nowy mieszkaniec po spotkaniu z potworem dołącza do grupy nietypowych bohaterów-outsiderów. Wspólnie odkrywają mroczny sekret, który dowodzi, że coś zagraża ich „jesieni życia”, lecz oni sami są znacznie potężniejsi niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Nowości na HBO Max

Panna młoda! (22.05)

Samotny potwór Frankensteina (Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. Tam prosi dokonującą przełomowych odkryć badaczkę, doktor Euphronious (pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening), o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się panna młoda (Buckley). Następstw tego czynu żadne z nich nie mogło przewidzieć. Są to morderstwa, zaborczość, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków!

Nowości na Disney+

Testament Ann Lee (20.05)

Spekulatywna reinterpretacja niezwykłej historii Ann Lee, założycielki wspólnoty religijnej znanej jako Szejkerzy. Amanda Seyfried wciela się tu w rolę nieposkromionej przywódczyni ruchu, która opowiadała się za równouprawnieniem płci i równością społeczną, wierząc zarazem, że jest żeńskim wcieleniem Chrystusa.

Nowości na Prime Video

Jack Ryan: Wojna Duchów (20.05)

W nowym filmie Jack Ryan niechętnie wraca do świata szpiegostwa, gdy międzynarodowa tajna misja ujawnia śmiertelny spisek, zmuszając go do konfrontacji z nieokiełznaną jednostką operacji specjalnych pod ogromną presją czasu. Działając w czasie rzeczywistym, gdy stawką jest ludzkie życie, a zagrożenie narasta z każdą chwilą, Jack ponownie łączy siły z doświadczonym agentem CIA Mikiem Novemberem (Michael Kelly) oraz byłym szefem CIA Jamesem Greerem (Wendell Pierce). Ich wspólne doświadczenie to jedyna przewaga w starciu z przeciwnikiem, który zna każdy ich ruch. Wspierani przez nieoczywistą nową partnerkę – niezwykle bystrą agentkę MI6 Emmę Marlowe (Sienna Miller) – Jack i jego zespół poruszają się w zdradzieckiej sieci intryg, mierząc się z przeszłością, którą już dawno uznali za zamkniętą. To najbardziej osobista i ryzykowna misja, z jaką kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć.

Nowości na SkyShowtime

Ranczo Duttonów (22.05)

Nowy dom Beth Dutton i Ripa Wheelera wreszcie pozwala im cieszyć się spokojem, o który latami walczyli i za który niemal zginęli. Na liczącej 7000 akrów ziemi zaczynają nowy rozdział życia. Ciężkie czasy i bardzo ostra konkurencja sprawiają jednak, że Beth i Rip muszą podjąć brutalną walkę o przetrwanie i ochronę tego, co wspólnie zbudowali. Jednocześnie robią wszystko, by ich syn Carter wyrósł na porządnego człowieka.

Premiery kinowe

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu

Imperium zostało pokonane, jednak jego dawni dowódcy, wciąż stanowiąc zagrożenie, ukrywają się w różnych częściach galaktyki. Rodząca się Nowa Republika, by uchronić przed zniszczeniem to, co wywalczyła Rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Din Djarina (Pedro Pascal) oraz z jego młodego ucznia Grogu.

Zawieście czerwone latarnie

Chiny, lata dwudzieste XX wieku. Po śmierci ojca, dziewiętnastoletnia Song Lian zmuszona jest poślubić Chen Zuoqiana – głowę wpływowej rodziny. Pięćdziesięcioletni Chen ma już trzy żony, każda z nich mieszka w oddzielnym domu na terenie wielkiego zamku. Żony zaciekle ze sobą konkurują, ponieważ zainteresowanie ich męża daje władzę, status i przywileje. Każdej nocy Chen decyduje, którą żonę odwiedzi, a wtedy przed jej domem zapalana jest czerwona latarnia. Żony gotowe są na wszystko, by latarnia zapłonęła przed ich drzwiami. Jednak czasem sprawy mogą wymknąć się spod kontroli…

Erupcja

Jest upalne warszawskie lato. Bethany (Charli XCX) przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. Kiedy spotyka Nel (Lena Góra), przyjaciółkę sprzed lat, wybucha między nimi niewypowiedziana chemia. Tęsknota za beztroską prowadzi je ulicami otulonego słońcem miasta – jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzje ważące na reszcie ich dorosłego życia.

Milcząca przyjaciółka

W sercu uniwersyteckiego ogrodu botanicznego rośnie okazały miłorząb japoński (gingko biloba), który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hong-Kongu (w tej roli znany z filmów Wonga Kar-Waia Tony Leung) pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne.