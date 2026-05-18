Paul Schrader ostro uderza w Cannes. „To kompromitacja”

Paul Schrader nie gryzł się w język po decyzji festiwalu w Cannes o przyznaniu honorowej Złotej Palmy Johnowi Travolcie. Legendarny scenarzysta Taksówkarza nazwał wyróżnienie kompromitacją, publikując krótki, ale wyjątkowo dosadny komentarz w mediach społecznościowych.

Paul Schrader od lat słynie z bezpośredniości i bardzo ostrych opinii, którymi regularnie dzieli się w Internecie. Tym razem twórca postanowił skrytykować organizatorów festiwalu w Cannes po tym, jak John Travolta otrzymał honorową Złotą Palmę za całokształt kariery. Krótki wpis reżysera natychmiast wywołał dyskusję w świecie filmu – zwłaszcza że historia relacji między Schraderem a Travoltą sięga jeszcze końca lat 70.

Oberwało się festiwalowi w Cannes

Schrader opublikował na swoich social mediach wyjątkowo krótki komentarz dotyczący decyzji Cannes.

Nie potrafię zrozumieć toku myślenia stojącego za tym wyborem. To kompromitacja

Choć wpis był bardzo lakoniczny, błyskawicznie odbił się szerokim echem w branży filmowej. Schrader od lat prowadzi swoje media społecznościowe osobiście i regularnie publikuje tam bezpośrednie, często kontrowersyjne opinie dotyczące kina oraz Hollywood.

John Travolta dostał honorową Złotą Palmę

John Travolta został uhonorowany podczas tegorocznego festiwalu w Cannes za całokształt swojej kariery filmowej. Choć część komentatorów uważa, że są aktorzy bardziej zasługujący na takie wyróżnienie, trudno odmówić Travolcie wpływu na historię amerykańskiego kina popularnego. Aktor ma na koncie role w takich klasykach jak Pulp Fiction, Gorączka sobotniej nocy, Grease, Bez twarzy czy Dorwać małego. Zwłaszcza lata 70. i 90. uczyniły go jedną z największych gwiazd Hollywood. W ostatnich latach kariera Travolty wyraźnie jednak wyhamowała, a aktor coraz częściej pojawiał się w produkcjach trafiających bezpośrednio na VOD.

Dawny konflikt może mieć znaczenie

Komentarze Schradera szybko wywołały spekulacje, że za ostrą reakcją mogą stać również dawne napięcia między twórcą a Travoltą. Aktor pierwotnie miał zagrać główną rolę w American Gigolo z 1980 roku, który wyreżyserował Schrader. Ostatecznie Travolta zrezygnował z projektu tuż przed rozpoczęciem zdjęć, a jego miejsce zajął Richard Gere. W kolejnych latach pojawiały się doniesienia, że aktor miał czuć się niekomfortowo z powodu seksualnych i homoseksualnych podtekstów filmu. Taką interpretację przedstawiał między innymi były szef Paramount Pictures Barry Diller, a Schrader miał częściowo podzielać tę opinię.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe