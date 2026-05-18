Nieoczekiwana zmiana w 2. sezonie Harry’ego Pottera! Jedna z gwiazd opuszcza serial

Nie wszyscy aktorzy powrócą w 2. sezonie Harry’ego Pottera. Jedna z istotnych postaci będzie musiała zostać recastingowana.

Pierwszy sezon Harry’ego Pottera na HBO zadebiutuje już w najbliższe Boże Narodzenie. Twórcy nie mają zamiaru zwalniać tempa, ponieważ zdjęcia do 2. sezon produkcji rozpoczną się jeszcze przed premierą pierwszego. Prace na planie Harry’ego Pottera i Komnaty Tajemnic rozpoczną się bowiem już tej jesieni. HBO ewidentnie wierzy w sukces serialu. Niestety w 2. sezonie Harry’ego Pottera nie nastąpi mała zmiana castingowa.

Jedna z gwiazd opuszcza serial

Gracie Cochrane, która wcieliła się w Ginny Weasley nie powróci już do swojej roli. O decyzji młodej aktorki poinformowała jej rodzina w specjalnym oświadczeniu. Dokładne przyczyny jej odejścia nie zostały jednak podane.

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję o wycofaniu się z roli Ginny Weasley w serialu HBO ‘Harry Potter’ po pierwszym sezonie. Jej czas w świecie Harry’ego Pottera był naprawdę wspaniały i jest bardzo wdzięczna Lucy Bevan oraz całemu zespołowi produkcji za stworzenie tak niezapomnianego doświadczenia. Gracie z niecierpliwością czeka na przyszłe możliwości zawodowe.

W związku z decyzją Gracie Cochrane HBO również zdecydowało się wystosować oświadczenie. Podziękowano jej m.in. za wkład, który włożyła w serial.

Wspieramy Gracie Cochrane i jej rodzinę w decyzji o niepowracaniu w kolejnym sezonie Harry’ego Pottera i jesteśmy wdzięczni za jej pracę w pierwszym sezonie. Życzymy Gracie i jej rodzinie wszystkiego najlepszego.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto miałby zastąpić Gracie Cochrane.

Wszystko co powinniście wiedzieć przed premierą

Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Serial w pierwszym sezonie składać będzie się z ośmiu odcinków. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutuje w najbliższe Boże Narodzenie na HBO.

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

