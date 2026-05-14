Nowe spojrzenie na Okres godowy. Poznajcie bohaterów serialu Netflixa

Netflix udostępnił właśnie nową zapowiedź nadchodzącej animacji dla dorosłych, zatytułowanej Okres godowy.

Jednym ze znaków rozpoznawczych Netflixa, są jego inwestycje w animowane produkcje skierowane do dorosłych widzów. Najlepszym tego przykładem jest popularny serial Big Mouth, który rok temu dobiegł końca po 8. sezonach. Wygląda jednak na to, że ma już swojego następcę w postaci animacji Okres godowy, która właśnie doczekała się kolejnej zapowiedzi.

Okres godowy na nowej zapowiedzi

Przed premierą animacji, która będzie miała miejsce 22 maja, serwis Collider ujawnił jego pełną obsadę. Zadebiutował także specjalny materiał zapowiadający pikantny humor serialu. Wcześniej ogłoszono, że Nick Kroll ponownie stanie na czele obsady, a udzieli głosu szopowi Rayowi. Oprócz tego, usłyszymy również June Diane Raphael jako łanię Fawn, Zacha Woodsa jako niedźwiedzia Josha oraz Sabrinę Jalees jako lisicę Penelope.

Dołączą do nich również znajome głosy, w tym wielu dawnych współpracowników Krolla z Big Mouth. Potwierdzono między innymi udział Jasona Mantzoukasa i Andrew Rannellsa. W obsadzie znaleźli się także Sarah Silverman, Abbi Jacobson, Jason Alexander, Aidy Bryant, Vanessa Bayer, Lena Waithe, David Duchovny, Beck Bennett, Pam Adlon, Tim Olyphant, Maria Bamford, Mark Duplass, Ana Gasteyer, Jack McBrayer, Natasha Leggero, Matt Rogers, Lauren Lapkus, Meredith Hagner, Lisa Gilroy, Natalie Morales, Clancy Brown, Drew Tarver, Annaleigh Ashford oraz Nasim Pedrad.

Co jeszcze wiemy o animacji?

Okres godowy został stworzony przez Marka Levina, Jennifer Flackett, Andrew Goldberga oraz Nicka Krolla. Cała czwórka pełni również funkcje producentów wykonawczych pod szyldem Brutus Pink. Towarzyszą im Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio i Ben Kalina ze studia Titmouse.

W specjalnym oświadczeniu, wiceprezes ds. seriali animowanych w Netflix, John Derderian opowiedział o możliwości ponownej współpracy z Brutus Pink przy nowej produkcji.

Big Mouth przełamało bariery w świecie animacji dla dorosłych dzięki sercu, humorowi i totalnemu chaosowi – przekształcając niezręczność dojrzewania w coś uniwersalnego i głęboko ludzkiego. Współpraca z Nickiem Krollem i genialnymi twórcami z Brutus Pink przez osiem sezonów była legendarna. Teraz, dzięki Okresowi godowemu, przeniosą tę samą odważną i zabawną kreatywność do świata zwierząt. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy wspólnie rozpocząć ten nowy rozdział.

First poster for ‘MATING SEASON’, a new comedy series focused on horny animals set in the ‘BIG MOUTH’ universe.



— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 30, 2025

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe