Poszukiwania następnego Jamesa Bonda oficjalnie się rozpoczęły!

Właśnie rozpoczęto castingi do roli Jamesa Bonda. Już wkrótce powinniśmy poznać odtwórcę agenta 007.

Ku rozczarowaniu z pewnością wielu, nowy odtwórca Jamesa Bonda nie został wciąć wybrany. Przez ostatnich parę miesięcy plotki na ten temat jednak wciąż się piętrzyły. Wśród kandydatów wymieniano najróżniejsze nazwiska. Przewijali się tacy aktorzy jak Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Regé-Jean Page czy Aaron Pierre. Wytwórnia filmowa cały czas jednak milczała jak grób i w żaden sposób nie odnosiła się do wspomnianych plotek. Wszystko jednak wskazuje na to, że już wkrótce informacja o tym, kto wcieli się w Bonda zostanie ujawniona.

Czas wybrać nowego Bonda!

Magazyn Variety poinformował, że Amazon MGM Studios oficjalnie rozpoczęło castingi do roli agenta Jej Królewskiej Mości. Za wspomniany casting odpowiadać będzie Nina Gold. Przedstawiciele Amazon MGM Studios poinformowali, że poszukiwania aktora trwają już od kilku tygodni i na chwilę obecną nie będą odnosić się do plotek castingowych, które krążą po Internecie od kilku miesięcy. Nina Gold w swojej karierze odpowiadała za proces castingowy przy takich produkcjach jak Gra o tron czy The Crown.

Mamy zatem nadzieję, że już wkrótce poznamy odtwórcę roli agenta 007. Wybór ten z pewnością szeroko będzie komentowany w mediach społecznościowych.

Wszystko co do tej pory wiadomo następnej odsłonie Bonda

26 odsłonę najsłynniejszego szpiega na świecie postanowiono powierzyć w ręce Denisa Villeneuve. Twórca na swoim koncie ma tak wyśmienite dzieła jak Blade Runner 2049, Labirynt, Sicario, Nowy początek czy dwie odsłony Diuny. Kanadyjski filmowiec ma umowę tylko na jeden film i bez zobowiązania do realizacji sequela. Ponadto nie będzie miał wpływu na finalną wersję montażową filmu, co jest standardowym zabiegiem w serii o Bondzie. Za scenariusz odpowiedzialny natomiast będzie Steven Knight, który w przeszłości pracował m.in. przy serialu Peaky Blinders. Film ma celować w premierę w listopadzie 2028 roku.

