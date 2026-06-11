Razem ze mną w drogę idź, z motylami lećmy dziś. Pora na przygodę: Misje poboczne z pierwszym zwiastunem!

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun serialu. Pora na przygodę: Misje poboczne. Jesteście gotowi na więcej przygód z Finnem i psem Jakiem?

Z pewnością wielu z was dobrze pamięta Porę na przygodę. Jest to bez wątpienia jeden z najlepszych seriali stworzonych przez Cartoon Network. Produkcja przez kilka lat z rzędu zdobywała nagrody Emmy i łącznie otrzymała ich aż sześć. Pora na przygodę może pochwalić się także dwoma statuetkami Annie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy kontynuacje dwóch innych uwielbianych seriali CN, Niesamowitego świata Gumballa oraz Zwyczajnego serialu. Przyszła również pora na Porę na przygodę.

Pierwszy zwiastun serialu Pora na przygodę: Misje poboczne

Parę tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Cartoon Network Studios przygotowuje nowy serial ze świata Pory na przygodę (na dole artykułu znajdziecie szczegóły nadchodzącej produkcji). Teraz z kolei otrzymaliśmy pierwszy zwiastun Pory na przygodę: Misje poboczne. Serial wizualnie będzie się trochę różnił od oryginału, ale fani i tak powinni być zadowoleni.

Co jeszcze wiadomo o nadchodzącym serialu?

Za produkcję serialu odpowiada Cartoon Network Studios. W komunikacie prasowym, animację opisano jako „serial towarzyszący” oryginałowi. Będzie śledzić losy młodego Finna i jego psiego najlepszego przyjaciela Jake’a podczas ich przygód w fantastycznej krainie Ooo — „po drodze imprezując z chmuroludźmi i kopiąc zło tam, gdzie boli najbardziej”.

Pora na przygodę: Misje poboczne będzie prequelem Pory na przygodę. Serial zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 29 czerwca na Disney+ oraz Hulu.

W Adventure Time: Side Quests rolę Finna otrzymał Sasha Knight. John DiMaggio powraca jako głos Jake’a, ponownie wcielając się w rolę z oryginalnego serialu. Wrócą także inni bohaterowie i aktorzy głosowi Wśród nich są Król Lodu, któremu ponownie głosu użyczy Tom Kenny, Księżniczka Balonowa grana przez Hynden Walch, Marcelina dubbingowana przez Olivia Olson oraz BMO, którego ponownie zagra Niki Yang.

Nate Cash pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Darrickiem Bachmanem, który odpowiada za redakcję historii. Reżyserami serialu są Victor Courtright i Niki Yang, kierownikiem artystycznym został Nick Cross, a muzykę komponuje Matthew Janszen.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: gamereactor.eu/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne