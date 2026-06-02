Chcecie dowiedzieć się jak obrabować bank? Zwiastun nowego filmu akcji wam w tym pomoże!

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu Jak obrabować bank. W głównych rolach zobaczymy m.in. Nicholasa Houlta, Zoë Kravitz czy Pete’a Davidsona.

4 września 2026 roku na ekranach polskich kin zadebiutuje najnowszy film twórcy Bullet Train. David Leitch od lat tworzy niezwykle wciągające kino akcji, które przyciąga tłumy widzów do kin. Tym razem reżyser pokaże nam jak skutecznie obrabować bank.

Pierwszy lekcja Jak obrabować bank

Pierwszy zwiastun filmu Jak obrabować bank właśnie zawitał w sieci i ujawnił nowe szczegóły fabularne produkcji. Zoë Kravitz wciela się w genialną specjalistkę od technologii pozostającą w areszcie domowym, która zostaje zwerbowana przez agenta FBI granego przez Johna C. Reilly’ego. Jej zadaniem jest odnalezienie grupy przestępców, którzy wykorzystują Internet do budowania rozpoznawalności.

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Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Fabuła filmu koncentruje się na grupie nowoczesnych rabusiów bankowych, którzy dokumentują swoje napady i transmitują je w mediach społecznościowych. Dzięki internetowej popularności stają się swoistymi celebrytami, zdobywając coraz większą publiczność. Jednocześnie ich działalność przyciąga uwagę organów ścigania.

Obsada filmu należy do jego najmocniejszych elementów. W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Pete Davidson, John C. Reilly, Christian Slater, Rhenzy Feliz oraz Tati Gabrielle. W dodatkowych rolach pojawiają się również między innymi Sam Lerner i Michael Gandolfini.

Za reżyserię odpowiada David Leitch, twórca takich filmów jak Bullet Train, John Wick, Atomic Blonde czy Deadpool 2. Scenariusz do filmu napisał natomiast Mark Bianculli. Jak obrabować bank zostało wyprodukowane przez Briana Grazera, Jeba Brody’ego, Allana Mandelbauma, Davida Leitcha oraz Kelly McCormick. Za zdjęcia odpowiada Jonathan Sela, wieloletni współpracownik Leitcha. Montażem zajęła się Elisabet Ronaldsdottir, natomiast muzykę skomponował Dominic Lewis.

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Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Jak obrabować bank