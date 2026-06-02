Chcecie dowiedzieć się jak obrabować bank? Zwiastun nowego filmu akcji wam w tym pomoże!

4 września 2026 roku na ekranach polskich kin zadebiutuje najnowszy film twórcy Bullet Train. David Leitch od lat tworzy niezwykle wciągające kino akcji, które przyciąga tłumy widzów do kin. Tym razem reżyser pokaże nam jak skutecznie obrabować bank.
Pierwszy lekcja Jak obrabować bank
Pierwszy zwiastun filmu Jak obrabować bank właśnie zawitał w sieci i ujawnił nowe szczegóły fabularne produkcji. Zoë Kravitz wciela się w genialną specjalistkę od technologii pozostającą w areszcie domowym, która zostaje zwerbowana przez agenta FBI granego przez Johna C. Reilly’ego. Jej zadaniem jest odnalezienie grupy przestępców, którzy wykorzystują Internet do budowania rozpoznawalności.
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Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie
Fabuła filmu koncentruje się na grupie nowoczesnych rabusiów bankowych, którzy dokumentują swoje napady i transmitują je w mediach społecznościowych. Dzięki internetowej popularności stają się swoistymi celebrytami, zdobywając coraz większą publiczność. Jednocześnie ich działalność przyciąga uwagę organów ścigania.
Obsada filmu należy do jego najmocniejszych elementów. W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Pete Davidson, John C. Reilly, Christian Slater, Rhenzy Feliz oraz Tati Gabrielle. W dodatkowych rolach pojawiają się również między innymi Sam Lerner i Michael Gandolfini.
Za reżyserię odpowiada David Leitch, twórca takich filmów jak Bullet Train, John Wick, Atomic Blonde czy Deadpool 2. Scenariusz do filmu napisał natomiast Mark Bianculli. Jak obrabować bank zostało wyprodukowane przez Briana Grazera, Jeba Brody’ego, Allana Mandelbauma, Davida Leitcha oraz Kelly McCormick. Za zdjęcia odpowiada Jonathan Sela, wieloletni współpracownik Leitcha. Montażem zajęła się Elisabet Ronaldsdottir, natomiast muzykę skomponował Dominic Lewis.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.
Właśnie otrzymaliśmy najnowszą zapowiedź filmu Davida Roberta Mitchella, Koniec ulicy Dębowej, który zadebiutuje w kinach już w sierpniu. 2025 rok był wyjątkowo udany dla studia Warner Bros. W kinach hitami okazało się być wiele ich filmów, w tym Grzesznicy, Superman, czy Zniknięcia.