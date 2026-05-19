Powraca uwielbiana animacja Cartoon Network! Adventure Time: Side Quests zadebiutuje w czerwcu

Kolejna z popularnych animowanych serii zaliczy niebawem wielki powrót. Właśnie poznaliśmy bowiem datę premiery Adventure Time: Side Quests.

Pokolenia widzów wychowały się na wielu kultowych serialach produkcji Cartoon Network. Starsi z nich pamiętają Johnny’ego Bravo, Laboratorium Dextera, czy Atomówki. Młodsi blisko serca mają z kolei takie tytuły jak Steven Universe, czy Pora na przygodę. Fani ostatniego z nich mają jednak powody do zadowolenia. Niebawem premierę będzie miał bowiem jego prequel.

Kiedy zadebiutuje Adventure Time: Side Quests?

Szykuje się wielki powrót do krainy Ooo! Po tym jak przeboje Cartoon Network – Niesamowity świat Gumballa i Zwyczajny serial – powróciły z nowymi produkcjami, kolejny hit stacji czeka podobny los. Adventure Time: Side Quests będzie prequelem Pory na przygodę. Zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 29 czerwca na Disney+ oraz Hulu.

Za produkcję serialu odpowiada Cartoon Network Studios. W komunikacie prasowym, animację opisano jako „serial towarzyszący” oryginałowi. Będzie śledzić losy młodego Finna i jego psiego najlepszego przyjaciela Jake’a podczas ich przygód w fantastycznej krainie Ooo — „po drodze imprezując z chmuroludźmi i kopiąc zło tam, gdzie boli najbardziej”.

Adventure Time: Side Quests – Streaming 6/29 on @Hulu | 10/5 CN Global

Co jeszcze wiemy o animacji?

W Adventure Time: Side Quests rolę Finna otrzymał Sasha Knight. John DiMaggio powraca jako głos Jake’a, ponownie wcielając się w rolę z oryginalnego serialu. Wrócą także inni bohaterowie i aktorzy głosowi Wśród nich są Król Lodu, któremu ponownie głosu użyczy Tom Kenny, Księżniczka Balonowa grana przez Hynden Walch, Marcelina dubbingowana przez Olivia Olson oraz BMO, którego ponownie zagra Niki Yang.

Nate Cash pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Darrickiem Bachmanem, który odpowiada za redakcję historii. Reżyserami serialu są Victor Courtright i Niki Yang, kierownikiem artystycznym został Nick Cross, a muzykę komponuje Matthew Janszen.

Źródło: CBR