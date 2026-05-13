Stuart nie ratuje wszechświata! Nowy spin-off Teorii wielkiego podrywu

HBO Max opublikowało oficjalny teaser serialu komediowego Max Original „Stuart nie ratuje wszechświata” podczas prezentacji ramówkowej Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku. Dziesięcioodcinkowy serial, będący spin-offem „Teorii wielkiego podrywu”, zadebiutuje w piątek 24 lipca w HBO Max. Nowe odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień. Zobacz teaser produkcji!

Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom psuje urządzenie zbudowane przez Sheldona i Leonarda, przypadkowo powodując apokalipsę w multiwersum. Musi naprawić swoje błędy i przywrócić rzeczywistość. Stuartowi w tym zadaniu pomaga jego dziewczyna Denise, przyjaciel geolog Bert oraz fizyk kwantowy, wszechobecny wrzód na tyłku, Barry Kripke. Po drodze spotykają alternatywne wersje postaci, które znamy i kochamy z Teorii wielkiego podrywu. Jak sugeruje tytuł, sprawy nie idą dobrze.

Obsada i twórcy

W serialu występują Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) i John Ross Bowie (Barry). Serial, wyprodukowany przez Chuck Lorre Productions we współpracy z Warner Bros. Television, został stworzony, napisany i wyprodukowany przez Chucka Lorre’a, Zaka Penna i Billa Prady’ego.

