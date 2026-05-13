Bryan Cranston zapowiada szokującą scenę z Madonną. „To może zniszczyć moją karierę”Hoży doktorzy powrócą błyskawicznie. Kolejny sezon zadebiutuje już jesieniąFuturama na nowych zdjęciach. Pierwsze spojrzenie na 14. sezon animacjiKiedy rozegra się akcja 3. sezonu The Pitt? Noah Wyle zdradza pierwsze szczegółyStuart Fails to Save the Universe na pierwszym zwiastunie. Komediowe sci-fi pełną gębąNowe spojrzenie na McKennę Grace w Scooby-Doo: Origins. Daphne niczym żywcem wyjęta z kreskówki

Stuart nie ratuje wszechświata! Nowy spin-off Teorii wielkiego podrywu

Mikołaj Lipkowski, 14 maja 2026

HBO Max opublikowało oficjalny teaser serialu komediowego Max Original „Stuart nie ratuje wszechświata” podczas prezentacji ramówkowej Warner Bros. Discovery w Nowym Jorku. Dziesięcioodcinkowy serial, będący spin-offem „Teorii wielkiego podrywu”, zadebiutuje w piątek 24 lipca w HBO Max. Nowe odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień. Zobacz teaser produkcji!

Właściciel sklepu z komiksami Stuart Bloom psuje urządzenie zbudowane przez Sheldona i Leonarda, przypadkowo powodując apokalipsę w multiwersum. Musi naprawić swoje błędy i przywrócić rzeczywistość. Stuartowi w tym zadaniu pomaga jego dziewczyna Denise, przyjaciel geolog Bert oraz fizyk kwantowy, wszechobecny wrzód na tyłku, Barry Kripke. Po drodze spotykają alternatywne wersje postaci, które znamy i kochamy z Teorii wielkiego podrywu. Jak sugeruje tytuł, sprawy nie idą dobrze.

Więcej o serialach na Movies Room:

Obsada i twórcy

W serialu występują Kevin Sussman (Stuart), Lauren Lapkus (Denise), Brian Posehn (Bert) i John Ross Bowie (Barry). Serial, wyprodukowany przez Chuck Lorre Productions we współpracy z Warner Bros. Television, został stworzony, napisany i wyprodukowany przez Chucka Lorre’a, Zaka Penna i Billa Prady’ego.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement