Futurama na nowych zdjęciach. Pierwsze spojrzenie na 14. sezon animacji
Marek Wasiński,
13 maja 2026
Do sieci trafiły właśnie najnowsze zdjęcia z 14. sezonu kultowego animowanego serialu Matta Groeninga, pt. Futurama.
Właśnie otrzymaliśmy bardzo dobre wieści z odległej przyszłości. Załoga Planet Express oficjalnie przygotowuje się do startu 14. sezonu serialu Futurama platformy Hulu. Właśnie poznaliśmy jego oficjalną datę premiery, a także dostaliśmy pierwszy wgląd w nadchodzące odcinki animacji.
Futurama na nowych zdjęciach z 14. sezonu
W ramach ekskluzywnego letniego przeglądu serwisu Collider, ujawniono pierwsze oficjalne zdjęcia z nowych odcinków animacji. Odsłaniają one kulisy kolejnej szalonej, ale i emocjonalnej podróży Fry’a, Leeli, Bendera i reszty ekipy przez XXXI wiek. Przy okazji, potwierdzono również, że serial powróci już 3 sierpnia, a po zeszłorocznym jednorazowym udostępnieniu całego sezonu Hulu wraca teraz do modelu cotygodniowych premier odcinków.
Pierwsze opublikowane kadry skupiają się na kapitanie Zappie Branniganie, Benderze, a także pozostałych członkach załogi Planet Express. Oficjalny opis nowego sezonu zapowiada „nieustanny atak zuchwałych kosmicznych piratów, mięsa hodowanego w laboratorium, seksownych przekrętów… oraz szokujący powrót utraconej miłości doktora Zoidberga!”.
Tymczasem, pozostali bohaterowie biorą udział w kolejnych dziwacznych przygodach. Wśród nich mamy parodię Willie z parowca oraz ponurą diagnozę profesora Farnswortha. Sporo naszej uwagi kieruje się na postać Bendera. Od tanecznego numeru z mopem używanym niczym rurka do pole dance, aż po scenę rozwieszania plakatów zaginionego Nibblera.
O czym opowiada serial?
Od debiutu w 1999 roku, Futurama śledzi losy dostawcy pizzy z XXI wieku, Phillipa J. Fry’a, który po przypadkowym zamrożeniu trafia do Nowego Nowego Jorku XXXI wieku, zbudowanego na ruinach jego dawnego rodzinnego miasta. Od tamtej pory został kurierem w Planet Express, poznał swojego pra-pra-pra… bratanka profesora Farnswortha, rozpoczął burzliwy romans z jednooką Leelą i przeżył niezliczone, zwariowane przygody w kosmosie.
Twórcą tej kultowej komedii science-fiction jest Matt Groening, który rozwijał projekt wspólnie z Davidem X. Cohenem. Pełni też funkcję producenta wykonawczego razem z Kenem Keelerem i Claudią Katz. W 14. sezonie powróci cała uwielbiana obsada głosowa serialu. Wśród niej znaleźli się Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Maurice LaMarche, Phil LaMarr, Lauren Tom, Tress MacNeille, czy David Herman.
