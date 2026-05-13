Futurama na nowych zdjęciach. Pierwsze spojrzenie na 14. sezon animacji

Do sieci trafiły właśnie najnowsze zdjęcia z 14. sezonu kultowego animowanego serialu Matta Groeninga, pt. Futurama.

Właśnie otrzymaliśmy bardzo dobre wieści z odległej przyszłości. Załoga Planet Express oficjalnie przygotowuje się do startu 14. sezonu serialu Futurama platformy Hulu. Właśnie poznaliśmy jego oficjalną datę premiery, a także dostaliśmy pierwszy wgląd w nadchodzące odcinki animacji.

Futurama na nowych zdjęciach z 14. sezonu

W ramach ekskluzywnego letniego przeglądu serwisu Collider, ujawniono pierwsze oficjalne zdjęcia z nowych odcinków animacji. Odsłaniają one kulisy kolejnej szalonej, ale i emocjonalnej podróży Fry’a, Leeli, Bendera i reszty ekipy przez XXXI wiek. Przy okazji, potwierdzono również, że serial powróci już 3 sierpnia, a po zeszłorocznym jednorazowym udostępnieniu całego sezonu Hulu wraca teraz do modelu cotygodniowych premier odcinków.

Pierwsze opublikowane kadry skupiają się na kapitanie Zappie Branniganie, Benderze, a także pozostałych członkach załogi Planet Express. Oficjalny opis nowego sezonu zapowiada „nieustanny atak zuchwałych kosmicznych piratów, mięsa hodowanego w laboratorium, seksownych przekrętów… oraz szokujący powrót utraconej miłości doktora Zoidberga!”.

Tymczasem, pozostali bohaterowie biorą udział w kolejnych dziwacznych przygodach. Wśród nich mamy parodię Willie z parowca oraz ponurą diagnozę profesora Farnswortha. Sporo naszej uwagi kieruje się na postać Bendera. Od tanecznego numeru z mopem używanym niczym rurka do pole dance, aż po scenę rozwieszania plakatów zaginionego Nibblera.

As part of Collider’s Exclusive Summer Preview event, we’re debuting your first look at #Futurama Season 14 ahead of its August 3 premiere on Hulu, with new episodes dropping every Monday. 🚀



The new season promises swaggering space pirates, lab-grown meat, sexy scams, and even… pic.twitter.com/PErPVSyzLB — Collider (@Collider) May 13, 2026

O czym opowiada serial?

Od debiutu w 1999 roku, Futurama śledzi losy dostawcy pizzy z XXI wieku, Phillipa J. Fry’a, który po przypadkowym zamrożeniu trafia do Nowego Nowego Jorku XXXI wieku, zbudowanego na ruinach jego dawnego rodzinnego miasta. Od tamtej pory został kurierem w Planet Express, poznał swojego pra-pra-pra… bratanka profesora Farnswortha, rozpoczął burzliwy romans z jednooką Leelą i przeżył niezliczone, zwariowane przygody w kosmosie.

Twórcą tej kultowej komedii science-fiction jest Matt Groening, który rozwijał projekt wspólnie z Davidem X. Cohenem. Pełni też funkcję producenta wykonawczego razem z Kenem Keelerem i Claudią Katz. W 14. sezonie powróci cała uwielbiana obsada głosowa serialu. Wśród niej znaleźli się Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio, Maurice LaMarche, Phil LaMarr, Lauren Tom, Tress MacNeille, czy David Herman.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe