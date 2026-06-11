Sydney Sweeney nie zamyka drzwi do Cassie. Aktorka sugeruje możliwy spin-off Euforii dla dorosłych

Sydney Sweeney przyznała, że nie czuje, by historia Cassie Howard została domknięta. Aktorka zasugerowała, że chętnie wróciłaby do roli w potencjalnym spin-offie Euforii – i to w bardziej dojrzałej wersji serialu HBO.

Choć Euforia oficjalnie zakończyła swoją historię po trzech sezonach, emocje wokół bohaterów wciąż nie opadają. Jedną z najbardziej dyskutowanych postaci pozostaje Cassie Howard, grana przez Sydney Sweeney. Teraz sama aktorka przyznała, że nie traktuje jeszcze tej roli jako zamkniętego rozdziału.

Sydney Sweeney: Ta historia wciąż się nie skończyła

W rozmowie z Variety Sweeney otwarcie przyznała, że nie potrafi pożegnać się z Cassie. Jak powiedziała:

Nie sądzę, żebym kiedykolwiek była w pełni usatysfakcjonowana tym, gdzie Cassie skończyła, bo czuję, że jest jeszcze więcej do opowiedzenia o jej historii. Ta historia wciąż się nie skończyła.

Aktorka dodała, że podobne odczucia ma wobec wielu swoich ról i czasem zastanawia się, jak mogłyby wyglądać dalsze losy bohaterów.

Sweeney odniosła się również do finałowej sceny swojej bohaterki, w której Cassie próbuje zachować pozory normalności, mimo emocjonalnego chaosu. Według aktorki:

Ona jest uwięziona we własnym domku dla lalek. Dostała wszystko, czego chciała, ale wróciła do punktu wyjścia.

Ten obraz – jak podkreślają fani – idealnie podsumowuje spiralę decyzji Cassie, która przez trzy sezony była jedną z najbardziej nieprzewidywalnych postaci serialu. Jedno jest pewne – mimo zakończenia serialu, Cassie Howard nadal wywołuje silne emocje. A słowa Sydney Sweeney tylko podgrzały pytanie, które fani zadają od finału: czy to naprawdę był koniec tej historii, czy tylko pauza?

Spin-off? Oficjalnie nie, ale… drzwi są uchylone

Choć nie ogłoszono żadnego projektu pobocznego, wypowiedzi Sweeney natychmiast rozpaliły spekulacje wśród widzów. Cassie jest jedną z niewielu postaci, które mogłyby realistycznie otrzymać kontynuację – szczególnie biorąc pod uwagę jej relacje, konsekwencje wyborów i otwarte wątki po finale.

W sieci pojawiły się już komentarze sugerujące, że ewentualny spin-off mógłby pójść jeszcze dalej niż oryginalny serial HBO – pokazując dorosłe życie bohaterów w bardziej surowej, realistycznej formie. Na razie jednak pozostaje to wyłącznie fanowską teorią. HBO nie ogłosiło żadnych planów związanych z kontynuacją historii Cassie.

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3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Źródło: collider.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe