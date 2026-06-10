Crunchyroll w końcu po Polsku! Na co możemy liczyć?

Crunchyroll w końcu po Polsku? To się naprawdę dzieje! Zlokalizowany interfejs użytkownika, poszerzony katalog oraz nowe tytuły emitowane na żywo z polskimi napisami i lektorem, w tym Jujutsu Kaisen, Blue Lock i My Hero Academia.

Crunchyroll, globalna platforma poświęcona anime, z przyjemnością informuje o wykonaniu ważnego kroku w kierunku polskich fanów japońskiej animacji, oferując im niespotykany dotąd dostęp do ulubionych tytułów. Wraz z wprowadzeniem polskiego interfejsu dla użytkowników, Crunchyroll znacząco rozszerza katalog treści anime zlokalizowanych na język polski, które dostępne będą w wersji z polskimi napisami jak i z lektorem. Już tego lata polscy fani anime będą mogli oglądać ponad 4000 odcinków zlokalizowanej zawartości na Crunchyroll.

Dzięki w pełni zlokalizowanej platformie Crunchyroll wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz polskich fanów anime, zwiększając dla nich dostępność językową z jednoczesnym większym wyborem treści.

Aby uczcić premierę, Crunchyroll oferuje nowo zarejestrowanym polskim użytkownikom specjalną zniżkę 50% na oba plany subskrypcji przez pierwsze trzy miesiące. Polscy fani mogą wykupić pakiet „Fan” za jedyne 11,99 zł miesięcznie lub „MegaFan” za jedyne 14,99 zł miesięcznie, który dodatkowo pozwoli odblokować m.in. możliwość oglądania anime na wielu urządzeniach. Ta specjalna oferta trwa do 22 czerwca 2026 roku i dostępna jest dla wszystkich nowych subskrypcji.

Crunchyroll oferuje obecnie ponad 100 tytułów z polskimi napisami oraz 10 najwyżej ocenianych serii w wersji z polskim lektorem, które odzwierciedlają bogactwo i różnorodność anime. Wśród tytułów znajdują się mroczne opowieści, takie jak JUJUTSU KAISEN, pełne tajemnic seriale osadzone w historycznych realiach, takie jak The Apothecary Diaries, komedie, takie jak SPY x FAMILY, pełna emocji rywalizacja sportowa w anime BLUE LOCK, a także kultowe serie, takie jak Dragon Ball DAIMA oraz ONE PIECE (ponad 500 odcinków, które ukażą się tego lata).

Poniżej lista najpopularniejszych wśród fanów tytułów, które dostępne są w języku polskim:

Black Clover

BLUE LOCK

Chainsaw Man

DAN DA DAN

Death Note

Dr. STONE

Dragon Ball DAIMA

Frieren: Beyond Journey’s End

Gachiakuta

JUJUTSU KAISEN

Kaiju No. 8

My Hero Academia

ONE PIECE

One-Punch Man

Solo Leveling

SPY x FAMILY

The Apothecary Diaries

I wiele więcej…

Dodatkowe seriale są dostępne w Polsce z napisami w innych językach. Wychodząc naprzeciw rosnącej popularności anime w Polsce, Crunchyroll planuje znacząco rozszerzyć swoją ofertę dla polskich fanów o ponad 40 zlokalizowanych tytułów, które zostaną dodane do końca 2026 roku.

„W Polsce prężnie rozwija się społeczność fanów anime i z radością pragniemy ułatwić im czerpanie przyjemności ze śledzenia historii i przygód postaci, które uwielbiają. Zależy nam na tym, aby stale oferować fanom w całej Polsce jeszcze więcej możliwości odkrywania, oglądania i angażowania się w swoje ulubione anime”

– powiedział Rahul Purini, prezes Crunchyroll.

Oficjalna strona Crunchyroll: https://www.crunchyroll.com

Źródło i ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe