Sydney Sweeney przerywa milczenie. Mówi wprost o plotkach z planu Euforii

Sydney Sweeney odniosła się do krążących od lat plotek o rzekomych konfliktach na planie Euforii. Aktorka podkreśliła, że większość historii o dramatach w obsadzie to efekt internetowych narracji, a nie rzeczywiste problemy między aktorami.

Po zakończeniu trzeciego sezonu Euforii, który wzbudził skrajne emocje wśród widzów, w sieci ponownie ożyły spekulacje dotyczące atmosfery na planie serialu. Sydney Sweeney postanowiła w końcu zabrać głos i uciąć część plotek, które od lat krążą wokół produkcji HBO.

Sydney Sweeney: Dorastaliśmy razem na tym planie

W rozmowie z Vanity Fair aktorka podkreśliła, że relacje między członkami obsady są znacznie mniej dramatyczne, niż sugerują media społecznościowe. Jak powiedziała:

Wszyscy dorastaliśmy razem przy tym serialu.

Sweeney wymieniła m.in. Zendayę, Hunter Schafer, Alexa Demie i Jacoba Elordiego, zaznaczając, że przez lata pracy stworzyli zgraną grupę, a nie środowisko pełne konfliktów.

Plotki o dramach i harmonogramach

Jednym z najczęściej powracających tematów była rzekoma niemożność pogodzenia kalendarzy aktorów, co miało opóźniać produkcję. Sweeney stanowczo to zdementowała. Jak wyjaśniła, wszyscy główni aktorzy byli związani z HBO tzw. first position, co oznacza, że w trakcie produkcji nie mogli podejmować innych projektów.

To nie nasze harmonogramy spowalniały serial

Aktorka zwróciła uwagę na sposób, w jaki media i social media budują historie wokół celebrytów. Jej zdaniem wiele informacji jest upraszczanych i przekształcanych w chwytliwe nagłówki, które nie oddają pełnego kontekstu.

Ludzie chcą clickbaitów, nie całych historii

W rozmowie aktorka odniosła się również do tego, jak postrzegana jest w mediach. Zaznaczyła, że trudno jest jej kontrolować sposób, w jaki jej wypowiedzi są interpretowane. Jednocześnie podkreśliła, że nie czuje potrzeby ciągłego prostowania każdej plotki i woli skupić się na pracy oraz życiu prywatnym.

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3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe