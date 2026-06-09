Twórca The Boys odpowiada na krytykę finału. „Przepraszam, jeśli was rozczarowałem”

Finał The Boys mocno podzielił fanów, a część widzów porównywała reakcje do kontrowersji po zakończeniu Gry o tron. Teraz głos zabrał twórca serialu Eric Kripke, który przyznał, że wie o niezadowoleniu części odbiorców. Jednocześnie podkreślił, że nie żałuje swojej decyzji i opowiedział historię dokładnie tak, jak planował.

Choć przez lata The Boys uchodziło za jeden z najlepiej ocenianych seriali superbohaterskich, jego finał nie wszystkim przypadł do gustu. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się głosy rozczarowania, a niektórzy fani uznali zakończenie za jeden z najsłabszych elementów całej serii. Eric Kripke postanowił odnieść się do tych reakcji w nowym wywiadzie.

Twórca The Boys nie ukrywa, że widzi krytykę

Kripke przyznał, że zdaje sobie sprawę z licznych negatywnych komentarzy pojawiających się w Internecie:

Oczywiście w sieci jest wiele niezadowolonych osób. Jak wyjaśnił:

Jednocześnie zaznaczył, że traktuje to jako dowód zaangażowania widzów.

Jeśli ludzie się kłócą, nienawidzą tego albo o tym dyskutują, to znaczy, że są emocje. A moją pracą jest wywoływanie emocji.

Największe zainteresowanie wzbudziły jednak słowa skierowane bezpośrednio do krytyków finału. Kripke powiedział:

Każdy ma prawo do swojej opinii i przepraszam, jeśli was rozczarowałem, ale to była historia, którą chciałem opowiedzieć.

Twórca podkreślił, że nie zamierzał dostosowywać zakończenia do oczekiwań wszystkich grup fanów. Showrunner zwrócił również uwagę na ogromną skalę popularności serialu. Według Kripkego The Boys oglądało ponad 60 milionów widzów, dlatego internetowa burza może sprawiać mylne wrażenie. Jak tłumaczył:

To, co widzimy w sieci, stanowi tylko ułamek procenta całej publiczności.

Jego zdaniem większość widzów po prostu obejrzała serial i była zadowolona z finału.

Więcej informacji na Movies Room:

Co jeszcze wiemy o 5. sezonie The Boys?

Produkcja 5. sezonu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Na ekran powróci wiele znanych twarzy, w tym Jack Quaid (Hughie Campbell), Erin Moriarty (Annie January), Jensen Ackles (Soldier Boy), Laz Alonso (Marvin „Mother’s” Milk), Aya Cash (Stormfront) i Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler). Mitchell, który wcielał się w Black Noira przez trzy pierwsze sezony, wystąpi w 5. sezonie jako Black Noir II, zastępujący oryginalną wersję tej postaci po tym, jak Homelander zabił go w 3. sezonie.

Nowe gwiazdy, które pojawią się w piątym sezonie, to Jared Padalecki i Misha Collins, którzy dołączą do swoich byłych współpracowników z Supernatural, Morgana i Acklesa. The Boys to nagradzana i uwielbiana przez fanów adaptacja komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, która zdobyła uznanie krytyków za wcześniejsze cztery sezony. Oprócz ostatniego sezonu, serial ma rozszerzyć swoje uniwersum o kolejne spin-offy, w tym Mexico i Vought International.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe