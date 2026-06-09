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Oto prequel Legalnej blondynki! Zobaczcie zwiastun Elle!

Mikołaj Lipkowski, 10 czerwca 2026

Prime Video prezentuje oficjalny plakat i zwiastun 1. sezonu prequela Legalnej blondynki – serialu Elle. Wyczekiwana produkcja Amazon MGM Studios i Hello Sunshine zadebiutuje 1 lipca.

Prime Video udostępniło oficjalny zwiastun oraz plakat 1. sezonu serialu Elle, wyczekiwanego prequela kultowej Legalnej blondynki. Realizowana przez Amazon MGM Studios we współpracy z Hello Sunshine produkcja zadebiutuje 1 lipca, a wszystkie osiem odcinków będzie dostępnych wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Jeszcze przed premierą 1. sezonu serwis zamówił już kolejny sezon serialu.

Oto Elle – prequel Legalnej blondynki

1. sezon Elle opowiada historię Elle Woods jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard, gdzie czuła się wyjątkowo nieswojo. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

elle

fot. Prime Video

Więcej informacji na Movies Room:

Kto odpowiada za Elle? Obsada i twórcy

Twórczynią serialu jest Laura Kittrell (High School, Niepewne), która pełni również funkcję współshowrunnerki i producentki wykonawczej razem z Caroline Dries. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, a także Marc Platt i Amanda Brown również pełnią funkcje producentów wykonawczych. Jason Moore (Pitch Perfect) wyreżyserował pierwsze dwa odcinki 1. sezonu i pełni funkcję producenta wykonawczego. Bryan J. Raber i Asmita Paranjape są producentami serialu, a Josie Craven i Jen Regan są producentkami nadzorującymi.

W obsadzie 1. sezonu znaleźli się Lexi Minetree jako Elle Woods, June Diane Raphael jako matka Elle – Eva oraz Tom Everett Scott jako jej ojciec Wyatt, a także Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney, Zac Looker I Amy Pietz. Wśród dalszych członków obsady znajdują się Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg i Sharon Taylor.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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