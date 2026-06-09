Hugh Laurie przeprasza po głośnej kłótni o Dr House’a. „Byłem lekko pijany”

Hugh Laurie niespodziewanie wycofał się ze swojej ostrej odpowiedzi na krytykę Dr House’a. Aktor, który wcześniej publicznie skarcił dziennikarkę narzekającą na schematyczność serialu, teraz przeprosił za swoje zachowanie i przyznał, że pisał komentarz pod wpływem emocji. Co więcej, gwiazdor otwarcie nazwał siebie cienkoskórym idiotą.

Kilka dni temu odbyła się wymiana zdań między Hugh Lauriem a brytyjską dziennikarką Janet Murray. Wszystko zaczęło się od wpisu, w którym autorka zażartowała, że każdy odcinek Dr House’a opowiada właściwie tę samą historię. Aktor nie pozostawił tego bez odpowiedzi i opublikował kąśliwy komentarz, który błyskawicznie zdobył miliony wyświetleń. Teraz jednak Laurie zmienił ton.

Hugh Laurie przeprasza za swój komentarz

Po publikacji artykułu Janet Murray opisującego falę negatywnych reakcji ze strony części fanów serialu, aktor postanowił odnieść się do całej sytuacji. W odpowiedzi napisał:

Przepraszam, jeśli ludzie cię atakowali z powodu mojego tweeta. Wcale nie o to chodziło. Byłem lekko pijany i już zdenerwowany czymś, co nie miało z tobą nic wspólnego. Jeśli to może być pocieszeniem, oberwałem po uszach tak samo. Jestem, jak widać, cienkoskórym idiotą, mimo że to nie była moja skóra. Broniłem scenarzystów, których uwielbiałem. Oczywiste, że nie powinienem był przywoływać Bacha/Kahlo/Moore’a – prosiłem się o kłopoty – i lepiej by było, gdybym wspomniał o 10 000 bluesowych piosenek napisanych wokół tej samej struktury 12 taktów. Większość z nich przesłuchałem i będę to robił dalej. Bo kochamy to, co kochamy.

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O czym jest Dr House?

Dwukrotny zdobywca nagrody Złotego Globu®, Hugh Laurie powraca po raz ostatni jako ulubiony przez widzów mizantrop – dr Gregory House, w finałowym ósmym sezonie kultowej serii. Gdy dr House w niezwykły sposób wydostaje się z więzienia i powraca do szpitala klinicznego Princeton-Plainsboro, musi się odnaleźć w zadziwiającej dla niego hierarchii służbowej. Musi się również pogodzić ze zmianami jakie zaszły w szeregach personelu na jego oddziale.House i jego nowy zespół podejmują się rozwikłania niecodziennych i zaskakujących przypadków medycznych z jakimi nigdy nie mieli do czynienia. Muszą oni sprostać wyzwaniu zarówno umysłowemu jak i uczuciowemu, podczas gdy fenomen serialu dobiega końca w ostatnich 22 chwytających za serce epizodach.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe