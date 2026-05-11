Henry Cavill z mieczem na dworcu w Łodzi. Hollywood kręci w Polsce nową wersję kultowego hituMatthew McConaughey w wielkiej formie. Zobaczcie gwiazdora na pierwszym zwiastunie The Rivals of Amziah KingNowa zapowiedź filmu The Mandalorian and Grogu. Sprawdźcie jak brzmią HuttowieNowe spojrzenie na 3. sezon The Last of Us. Kaitlyn Dever szykuje się do scen akcjiRuszają prace nad rebootem serialu The Rockford Files. David Boreanaz na pierwszym zdjęciu z planuKiedy 3. sezon serialu Rozdzielenie? Adam Scott z dobrymi informacjami

Szybcy i wściekli powracają jako serial. Vin Diesel ogłosił wielki projekt

Mikołaj Lipkowski, 12 maja 2026

Uniwersum Szybcy i wściekli oficjalnie się rozrasta. Vin Diesel potwierdził powstanie serialu, który ma rozwinąć historie kultowych bohaterów.

Po ponad dwóch dekadach wyścigów, spektakularnych pościgów i rodzinnych konfliktów seria Szybcy i wściekli szykuje się do podboju telewizji. Vin Diesel oficjalnie potwierdził, że powstaje serial osadzony w świecie kultowej franczyzy. Produkcja rozwijana jest dla platformy Peacock i ma być kolejnym krokiem w rozbudowie jednego z największych filmowych uniwersów akcji.

Vin Diesel zapowiedział serial Szybcy i wściekli

Informacja została ujawniona podczas prezentacji NBCUniversal w Nowym Jorku. Na scenie obok Vina Diesela pojawił się również Jimmy Fallon, a gwiazdor serii nie ukrywał, że fani od dawna domagali się rozszerzenia świata Szybkich i wściekłych. Aktor podkreślił, że przez ostatnie lata widzowie chcieli lepiej poznać poboczne historie bohaterów oraz zobaczyć markę w serialowym wydaniu. Diesel zaznaczył też, że projekt nabrał odpowiedniego kierunku dopiero wtedy, gdy nad całością pieczę objęła Donna Langley.

Największe zamieszanie wywołały słowa Diesela o rzekomych czterech produkcjach rozwijanych w ramach uniwersum Szybkich i wściekłych. Szybko jednak pojawiły się informacje, że obecnie oficjalnie powstaje tylko jeden serial, a pozostałe projekty znajdują się dopiero na bardzo wczesnym etapie rozwoju w Universal Television. Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Twórcy zapewniają jednak, że serial zachowa klimat filmowej serii i skupi się na tym, co od lat przyciąga widzów najbardziej – widowiskowej akcji, międzynarodowym rozmachu i motywie rodziny.

Więcej o serialach na Movies Room:

Za sterami twórcy „Synów anarchii”

Showrunnerami nowego projektu zostali Mike Daniels oraz Wolfe Coleman. Obaj wcześniej pracowali między innymi przy serialach Synowie anarchii i Shades of Blue. Vin Diesel będzie jednym z producentów wykonawczych serialu. W projekt zaangażowani są także Neal Moritz, Chris Morgan oraz producenci związani z filmową odsłoną franczyzy od wielu lat.

To nie pierwszy serial ze świata Szybkich i wściekłych

Choć dla wielu fanów będzie to pierwszy aktorski serial osadzony w tym uniwersum, marka miała już swoją telewizyjną odsłonę. W latach 2019–2021 Netflix emitował animowany serial Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, który doczekał się aż sześciu sezonów. Nowa produkcja ma jednak być znacznie bliżej klimatu głównych filmów i skierowana do starszych widzów.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement