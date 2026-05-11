Szybcy i wściekli powracają jako serial. Vin Diesel ogłosił wielki projekt

Uniwersum Szybcy i wściekli oficjalnie się rozrasta. Vin Diesel potwierdził powstanie serialu, który ma rozwinąć historie kultowych bohaterów.

Po ponad dwóch dekadach wyścigów, spektakularnych pościgów i rodzinnych konfliktów seria Szybcy i wściekli szykuje się do podboju telewizji. Vin Diesel oficjalnie potwierdził, że powstaje serial osadzony w świecie kultowej franczyzy. Produkcja rozwijana jest dla platformy Peacock i ma być kolejnym krokiem w rozbudowie jednego z największych filmowych uniwersów akcji.

Vin Diesel zapowiedział serial Szybcy i wściekli

Informacja została ujawniona podczas prezentacji NBCUniversal w Nowym Jorku. Na scenie obok Vina Diesela pojawił się również Jimmy Fallon, a gwiazdor serii nie ukrywał, że fani od dawna domagali się rozszerzenia świata Szybkich i wściekłych. Aktor podkreślił, że przez ostatnie lata widzowie chcieli lepiej poznać poboczne historie bohaterów oraz zobaczyć markę w serialowym wydaniu. Diesel zaznaczył też, że projekt nabrał odpowiedniego kierunku dopiero wtedy, gdy nad całością pieczę objęła Donna Langley.

Największe zamieszanie wywołały słowa Diesela o rzekomych czterech produkcjach rozwijanych w ramach uniwersum Szybkich i wściekłych. Szybko jednak pojawiły się informacje, że obecnie oficjalnie powstaje tylko jeden serial, a pozostałe projekty znajdują się dopiero na bardzo wczesnym etapie rozwoju w Universal Television. Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Twórcy zapewniają jednak, że serial zachowa klimat filmowej serii i skupi się na tym, co od lat przyciąga widzów najbardziej – widowiskowej akcji, międzynarodowym rozmachu i motywie rodziny.

Za sterami twórcy „Synów anarchii”

Showrunnerami nowego projektu zostali Mike Daniels oraz Wolfe Coleman. Obaj wcześniej pracowali między innymi przy serialach Synowie anarchii i Shades of Blue. Vin Diesel będzie jednym z producentów wykonawczych serialu. W projekt zaangażowani są także Neal Moritz, Chris Morgan oraz producenci związani z filmową odsłoną franczyzy od wielu lat.

To nie pierwszy serial ze świata Szybkich i wściekłych

Choć dla wielu fanów będzie to pierwszy aktorski serial osadzony w tym uniwersum, marka miała już swoją telewizyjną odsłonę. W latach 2019–2021 Netflix emitował animowany serial Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, który doczekał się aż sześciu sezonów. Nowa produkcja ma jednak być znacznie bliżej klimatu głównych filmów i skierowana do starszych widzów.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe