Nowe spojrzenie na serial Crystal Lake. Jak będzie prezentował się młody Jason?

W oczekiwaniu na serialowy prequel filmu Piątek trzynastego, dostaliśmy mały przedsmak tego, jak będzie wyglądał młody Jason Voorhees.

Wśród kilku kultowych symboli współczesnego horroru, jedno z miejsc w ścisłej czołówce zajmuje Jason Voorhees z franczyzy Piątek trzynastego. Jego wizerunek na przestrzeni lat ulegał pewnym modyfikacjom, a wkrótce będziemy mieli okazję zobaczyć jego kolejne, tym razem o wiele młodsze wcielenie, w nadchodzącym serialu platformy Peacock, pt. Crystal Lake.

Pierwsze spojrzenie na nowego Jasona

Akcja serialu Crystal Lake od platformy Peacock rozegra się przed wydarzeniami z oryginalnego filmu z 1980 roku. Kluczowym elementem serii jest fakt, że młody Jason Voorhees uczęszczał do obozu Camp Crystal Lake i podczas gdy opiekunowie powinni byli go pilnować, zajmowali się narkotykami i seksem, co doprowadziło do jego utonięcia. Jego matka, Pamela Voorhees, zaczęła następnie mordować wychowawców, którzy lata później próbowali ponownie otworzyć obóz.

Showrunner serialu, Brad Caleb Kane, opublikował na Instagramie krótkie spojrzenie na wygląd Jasona, choć później usunął post. Na szczęście, czujny użytkownik Twittera/X @Home_of_Horror zdążył udostępnić zdjęcie na platformie. Jest to dość niejednoznaczne ujęcie postaci, widzimy tylko tył jego głowy, i jedynie sugeruje, jak Jason Voorhees będzie wyglądał w nowym serialu. Warto również dodać, że przed usunięciem wpisu zdjęcie było opatrzone podpisem: „Nadchodzą wieści. Poniedziałek. Wszyscy jesteśmy zgubieni.”

Kogo zobaczymy w serialu?

Gwiazda Chucky i Long Bright River, Callum Vinson, zagra Jasona jako dziecko. W obsadzie serialu znaleźli się także Nick Cordileone (Wojownik), Joy Suprano (Fleishman Is in Trouble), Danielle Kotch (Director’s Cut) oraz Phoenix Parnevik (Bel-Air) jako przyszłe ofiary rodu Voorhees: Ralph, Rita, Claudette i Barry. Crystal Lake ma skupić się na Pameli Voorhhes, planującej zemstę na opiekunach obozu – tych, którzy nie dopilnowali jej syna, gdy utonął.

O serialu opowiedział niedawno jego showrunner, Brad Caleb Kane, który zapowiedział krwawą historię, ale nie tylko horror.

Pod wieloma względami to thriller psychologiczny. To paranoiczny thriller w stylu lat 70. Ma całe DNA slashera, choć nie jest typowym slasherem. W serialu będą rzeki krwi. Są bardzo, moim zdaniem, pomysłowe sceny zabójstw i śmierci, ale wszystko to służy postaciom, tematyce oraz miejscu i czasowi akcji. Piątek trzynastego wyrósł z epoki paranoicznych thrillerów lat 70. Zrodził się w czasach nieufności wobec instytucji, w erze ruchu wyzwolenia kobiet, czasów Nrodowej Organizacji Kobiet, w okresie społecznego przebudzenia w Ameryce. Chciałem pobawić się wszystkimi tymi tematami. Cardellini zszokuje i zaskoczy wielu ludzi.

