Ruszają prace nad rebootem serialu The Rockford Files. David Boreanaz na pierwszym zdjęciu z planu

Zakończenie każdego telewizyjnego sezonu jednocześnie wiąże się z planowaniem kolejnego. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji na temat nowych seriali, które trafią do ramówki jesienią 2026 roku, a jedną z najciekawszych jest reboot kultowego serialu, The Rockford Files. Prace na jego planie już się rozpoczęły, a my dostaliśmy pierwszy wgląda w głównego bohatera produkcji.

Boreanaz jako Jim Rockford

Wraz z postępem prac nad rebootem klasycznej serii detektywistycznej dla NBC, David Boreanaz udostępnił pierwsze spojrzenie na współczesną wersję The Rockford Files za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów społecznościowych. Opublikowane zdjęcie przedstawia nową wersję kultowej wizytówki, którą Jim wręcza swoim klientom.

Z kolei sama stacja NBC opublikowała oficjalne zdjęcie Boreanaza wcielającego się w rolę Jima Rockforda. Oryginalna produkcja, emitowana od 1974 do 1980 roku przez NBC doczekała się sześciu sezonów. Zobaczymy, czy reboot okaże się równie udaną produkcją.

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Choć akcja The Rockford Files rozgrywa się w Los Angeles, NBC nakręci pilot rebootu głównie w Atlancie. Nie wiadomo jeszcze, czy po ewentualnym zamówieniu całego sezonu produkcja pozostanie w Atlancie. Scenariusz pilota rebootu pisze Mike Daniels. Producentami z ramienia Universal Television są Sarah Timberman i Carl Beverly. Nowa wersja opisywana jest jako „współczesna aktualizacja klasycznego serialu o tym samym tytule”.

W pilocie James Rockford, świeżo zwolniony warunkowo po odbyciu kary za przestępstwo, którego nie popełnił, wraca do pracy jako prywatny detektyw, wykorzystując swój urok i błyskotliwość do rozwiązywania spraw w Los Angeles. Nie mija wiele czasu, zanim jego próby prowadzenia uczciwego życia sprawiają, że trafia na celownik zarówno lokalnej policji, jak i zorganizowanej przestępczości.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe