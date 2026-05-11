Nowe spojrzenie na 3. sezon The Last of Us. Kaitlyn Dever szykuje się do scen akcji

Marek Wasiński, 11 maja 2026

W sieci pojawiły się właśnie nowe ujęcia z planu 3. sezonu przeboju HBO, The Last of Us.

Choć serial The Last of Us to jeden z największych hitów stacji HBO ostatnich lat, jego 2. sezon spotkał się ze sporą krytyką wśród fanów. Wszyscy zastanawiają się, czy w kolejnej odsłonie twórcy wezmą pod uwagę negatywne opinie widzów, przygotowując się do zaprezentowania następnego rozdziału tej historii. Teraz, otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na 3. sezon, które zapowiada nowe sceny akcji i koncentrację na postaci Abby.

Co przedstawiają nowe materiały?

Nowe zdjęcia z planu serialu The Last of Us zapowiadają scenę akcji z udziałem Abby i Leva. 3. sezon będzie oparty na drugiej połowie gry The Last of Us Part II i opowie historię Abby oraz Washington Liberation Front przed jej spotkaniem z Ellie z końcówki 2. sezonu. Serial skupi się na tym, czym Abby zajmowała się w czasie, gdy Ellie realizowała swoją misję zemsty, a także szerzej przedstawi konflikt rozgrywający się w Seattle.

Użytkownicy CaptCanuck66 oraz TheLastofUsBR na platformie X opublikowali zdjęcia z planu 3. sezonu The Last of Us, zapowiadające jakiegoś rodzaju sekwencję akcji. Najpierw pojawiło się nagranie pokazujące Kaitlyn Dever, wcielającą się w Abby, oraz Kyrianę Kratter, która zagra Leva, spacerujących razem po opustoszałych ulicach Seattle.

Zdjęcia oferują bliższe spojrzenie na bohaterów i pokazują ich przygotowujących się do włamania do budynku — Abby uzbrojoną w karabin, a Leva z łukiem i strzałami. Rozpoczęły się w marcu 2026 roku w Brytyjskiej Columbii i mają zakończyć się w listopadzie bieżącego roku.

O czym opowiada The Last of Us?

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone przez globalną epidemię. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W obsadzie serialu znaleźli się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Kaitlyn Dever, czy Young Mazino. Wśród gościnnych gwiazd w serialu znalazła się Rutina Wesley jako Maria, żona Tommy’ego. W pierwszym sezonie wystąpili również Nico Parker jako Sarah, córka Joela, Merle Dandridge jako Marlene, przywódczyni ruchu oporu, Anna Torv jako Tess, partnerka Joela, Lamar Johnson i Keivonn Montreal Woodard jako bracia Henry i Sam, a także Melanie Lynskey i Jeffrey Pierce jako Kathleen, przywódczyni ruchu oporu, oraz Perry, jej zastępca.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

